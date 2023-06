Praia da Flórida registra o maior número de mortes entre todas dos EUA em 2023

Mais mortes na praia foram relatadas em Panama City Beach, no condado de Bay, costa norte da Flórida, do que em qualquer outra praia nos EUA em 2023, mostraram dados do Serviço Nacional de Meteorologia.

De acordo com um relatório da FOX 35 em Orlando, sete pessoas morreram na área este ano, todas em junho. Três deles ocorreram no último sábado, 24, confirmaram as autoridades.



Nos últimos nove dias até 27 de junho, 10 pessoas morreram ao longo da Costa Esmeralda por causa das correntes de retorno, de acordo com o NWS. Isso inclui Panama City Beach, Gulf Shores, Blue Mountain Beach, Fort Morgan e Miramar Beach.

O número de mortos na praia nos EUA subiu para 60 desde sábado. Três pessoas morreram atrás de três resorts diferentes em Panama City Beach na mesma estrada no mesmo dia, disseram autoridades.



“O Departamento de Polícia de Panama City Beach e a Beach Safety imploram ao público que sempre preste atenção aos avisos de bandeira vermelha dupla e esteja sempre ciente dos perigos que podem acompanhar essas condições”, disse a polícia. “Condições de bandeira vermelha dupla existiram na praia na última semana.”



Nos últimos 10 dias, o Departamento de Polícia de Panama City Beach respondeu a 70 nadadores em perigo. Trinta e nove deles aconteceram no sábado.

Segundo dados do Serviço Nacional de Meteorologia, 10 pessoas morreram ao longo da costa Flórida-Alabama, no Golfo do México, nos últimos nove dias. Aqui está uma olhada em onde e quando eles aconteceram:



18 de junho: Panama City Beach

21 de junho: Panama City Beach

22 de junho: Panama City Beach

22 de junho: Gulf Shores, Alabama

22 de junho: Praia Blue Mountain

23 de junho: Fort Morgan, Alabama

24 de junho: Praia de Miramar

24 de junho: Panama City Beach

24 de junho: Panama City Beach

24 de junho: Panama City Beach



Dicas de segurança



Para escapar de uma correnteza, nade paralelamente à costa. Você poderá nadar até a praia conforme a corrente enfraquecer. Você não deve tentar nadar contra a correnteza, orientam as autoridades.



O que observar quando se trata de correntes de retorno:

Descoloração da água

Cortes incomuns

Detritos e espuma se movendo em direção ao mar.