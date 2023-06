Costco aumenta fiscalização de cartões de associados para evitar fraudes

A rede de supermercados Costco, maior clube de compras por atacado dos EUA, anunciou novas medidas para evitar que não-sócios utilizem cartões emprestados para aproveitar seus preços com descontos.



A partir dessa semana, a empresa passa a solicitar na entrada do mercado e em todos os caixas de pagamento, os cartões de associação dos compradores acompanhados de documento de identificação com foto.



"Não achamos certo que não membros recebam os mesmos benefícios e preços que nossos membros", disse um funcionário da Costco à Axios. “Como já pedimos o cartão de sócio no caixa, agora estamos pedindo para ver o cartão de sócio com foto em nossos caixas de autoatendimento. Se o cartão de associado não tiver foto, pedimos um documento de identidade com foto."



Em 2022, o Costco tinha cerca de 119 milhões de portadores de cartão de benefícios, tornando-se um dos maiores clubes de associação do mundo. Os membros da rede pagam $60 por uma associação regular ou $120 por um cartão executivo anualmente para fazer compras em suas lojas. A empresa, conhecida por oferecer alguns dos preços mais baixos do setor de varejo, não aumenta seu custo de associação desde 2017.



"A Costco é capaz de manter nossos preços o mais baixo possível porque nossas taxas de associação ajudam a compensar nossas despesas operacionais, tornando nossa estrutura e taxa de associação importantes para nós", disse a Costco em comunicado à Axios.



A empresa faturou $ 4,2 bilhões em taxas de adesão em 2022, um aumento de 9% em relação a 2021. A taxa de renovação da empresa foi de 93% no ano passado.



A Costco tem dois tipos de associação: Gold Star custa $ 60 e Executive $ 120.