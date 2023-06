Malária: Broward e outros condados da FL iniciam pulverização contra mosquitos

Em resposta à recomendação estadual do Departamento de Saúde da Flórida sobre doenças transmitidas por mosquitos, o Condado de Broward iniciou um programa abrangente de controle de mosquitos para combater a recente disseminação da malária.



É a primeira vez em duas décadas que a transmissão local da malária ocorre nos Estados Unidos. A malária, infecção parasitária transmitida pela picada do mosquito Anopheles, apresenta sintomas como febre, calafrios, suores, náuseas e vômitos, além de fortes dores de cabeça. É importante notar que a malária não pode ser transmitida de pessoa para pessoa.



Quatro indivíduos na Flórida, que contraíram a doença, foram identificados ao longo da região da Costa do Golfo ao sul de Tampa. Os residentes afetados, todos no condado de Sarasota, foram submetidos a tratamento médico imediato e se recuperaram com sucesso, de acordo com o comunicado oficial do Departamento de Saúde do estado.



Um alerta de doenças transmitidas por mosquitos está em vigor em Sarasota. Na quarta-feira, 28, foram realizadas pulverizações para matar mosquitos na área urbana e rural do condado.



No sul da Flórida, as equipes de controle de mosquitos do Condado de Broward começaram as operações de pulverização na manhã desta sexta-feira, 30, concentrando seus esforços perto de Markham Park em Sunrise. Esta medida preventiva visa reduzir a população de mosquitos e limitar o potencial de transmissão adicional da doença.



O condado de Miami-Dade frequentemente realiza tratamentos de pulverização no solo para eliminar larvas de mosquitos e mosquitos adultos e trabalha com o Departamento de Saúde da Flórida para fornecer tratamento rápido e agressivo em resposta a casos suspeitos e confirmados de doenças transmitidas por mosquitos.



Com o fim de semana do feriado de 4 de julho se aproximando, as autoridades estão particularmente preocupadas em impedir a propagação da malária no condado.



Cuidados:



- Use repelente de insetos, mangas compridas e calças e eliminar fontes de água parada que servem de criadouro para mosquitos.

- Use mosquiteiros para proteger as crianças com menos de 2 meses de idade.

- Verifique e repare as telas nas portas e janelas.