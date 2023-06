Criança de 2 anos morre após castigo de 15 horas em Tampa (FL)

Um menino de 2 anos morreu depois de ser amarrado a uma cadeira como punição por cerca de 15 horas em Tampa, disseram autoridades do condado de Hillsborough. A mãe é acusada de assassinato.



Os policiais do condado de Hillsborough disseram que responderam a relatos de uma criança em perigo no dia 19 de maio e encontraram a criança de 2 anos com vários ferimentos. A criança foi declarada morta no local.



A mãe de 24 anos do menino, Rebecca Louise Gussage-Johnston, disse aos policiais que puniu a criança por “agir mal” no dia anterior, amarrando-o a um assento elevatório (cadeirinha infantil de carro), disse um relatório de prisão, de acordo com Law & Crime.



Gussage-Johnston colocou seu filho no assento na noite de 18 de maio e o deixou lá até cerca das 11h do dia seguinte. Ela encontrou a criança virada na cadeira “sofrendo de convulsões e tremendo incontrolavelmente”, na manhã de 19 de maio, de acordo com o relatório da prisão.



Segundo a polícia, a mãe não pediu ajuda apesar de ter um telefone celular funcionando. Em vez disso, um membro da família preocupado ligou para o 911 para relatar os ferimentos da criança.



A mãe foi inicialmente presa em 19 de maio e acusada de abuso infantil agravado, resultando em grandes danos corporais e negligência infantil, disse o escritório do xerife.



No entanto, depois que o relatório de um médico legista revelou que a forma de morte da criança foi homicídio devido a negligência grave, ela foi acusada de assassinato em primeiro grau enquanto praticava abuso infantil agravado.



Gussage-Johnston permanece sob custódia.