Ron DeSantis diz que vai eliminar quatro agências federais se for eleito presidente

O governador da Flórida, Ron DeSantis, disse que, se for eleito presidente, tentará fechar quatro agências federais como parte de um esforço para reduzir o tamanho do governo.



"Nós faríamos isso na Educação, Comércio, Energia e IRS", disse DeSantis em entrevista a Martha MacCallum, da Fox News, na quarta-feira, 28, quando lhe perguntaram se era a favor do fechamento de alguma agência.



"Se o Congresso trabalhar comigo para fazer isso, poderemos reduzir o tamanho e o escopo do governo", acrescentou. "Se o Congresso não for tão longe, vou usar essas agências para recuar contra a ideologia acordada e contra o esquerdismo que vemos rastejando em todas as instituições da vida americana."



DeSantis tem procurado se diferenciar do candidato republicano Donald Trump, em parte por se mover ainda mais à direita do ex-presidente em uma variedade de questões. Na terça-feira, ele emitiu um veto inesperado, rejeitando um projeto de lei de reforma da justiça criminal que havia recebido apoio bipartidário substancial na Legislatura estadual liderada pelos republicanos.

Embora Trump não tenha dito que tentaria eliminar o Departamento de Educação se fosse eleito em 2024, ele propôs eliminar o financiamento federal para “qualquer escola ou programa que promova teoria racial crítica, ideologia de gênero ou outro conteúdo racial, sexual ou político inapropriado para nossos filhos."

"Precisamos reconstitucionalizar fundamentalmente o governo", disse DeSantis na quarta-feira. "Conversamos sobre drenar o pântano em 2016; isso não aconteceu. Acho que a melhor analogia é quebrar o pântano."

Não foi a primeira vez que DeSantis lançou a ideia de acabar com o IRS, um alvo frequente dos republicanos. No programa “The Dana Show” do mês passado, DeSantis chamou a Receita Federal de “organização corrupta” quando a apresentadora de rádio Dana Loesch perguntou se ele assinaria uma medida para abolir a agência.



Questionado sobre como ele substituiria a estrutura tributária existente, DeSantis disse que “apoiava todas as propostas de taxa única”, referindo-se a um imposto único.



O IRS, que é supervisionado pelo Departamento do Tesouro, cortou cerca de 20% de sua equipe desde 2010. O acordo sobre o teto da dívida eliminou US$ 1,4 bilhão em financiamento do IRS e redirecionou cerca de US$ 20 bilhões dos US$ 80 bilhões fornecidos à agência por meio da Redução da Inflação Agir para fundos de não defesa.

No atual ano fiscal, os orçamentos dos departamentos de Comércio, Energia e Educação foram de US$ 109 bilhões, US$ 160 bilhões e US$ 194 bilhões, respectivamente, de acordo com dados de gastos do governo.

DeSantis não é o primeiro candidato presidencial republicano nos últimos ciclos eleitorais a pedir a abolição de agências federais.



Fonte: NBC News.