Prédio onde ocorreu tiroteio de Parkland (FL) será finalmente demolido

O sistema de justiça não precisa mais preservar o prédio 1200 da Marjory Stoneman Douglas High School, que permaneceu de pé por cinco anos como um lembrete do tiroteio em massa em Parkland que destruiu muitas famílias.



Com o fim dos julgamentos relacionados ao tiroteio, o prédio poderá em breve ser entregue ao distrito escolar de Broward e finalmente ser demolido. Na quinta-feira, 29, Scot Peterson, o oficial de recursos da escola que enfrentou acusações criminais, foi absolvido. O atirador Nikolas Cruz foi condenado à prisão perpétua em novembro de 2022.



Na tarde de 14 de fevereiro de 2018, Dia dos Namorados , o ex-aluno Nikolas Cruz assassinou 17 alunos e funcionários e feriu outros 17. As pessoas que ainda precisam olhar para o local de tal tragédia há muito desejam que ela desapareça. “Está na hora do prédio ir embora. Chegou a hora”, disse Eric Garner, que ensina jornalismo e cinema na Stoneman Douglas, na sexta-feira. “É um lembrete diário.”



Enquanto os julgamentos estavam em andamento, havia uma ordem judicial preservando a cena do crime para o caso de o juiz decidir que a defesa ou a acusação, ou ambas, deveriam levar o júri ao prédio da escola.



Durante o julgamento contra o atirador Nikolas Cruz no ano passado, os jurados refizeram seus passos pelo prédio. No julgamento de Peterson, o júri não foi levado.



O prefeito de Parkland, Rich Walker, disse que entrou em contato com os funcionários da escola na quinta-feira, imediatamente após o veredicto do ex-policial escolar. Ele disse que está ansioso para que o progresso da demolição comece, e um memorial é provável para esse local. Primeiro, “há um processo pelo qual precisamos passar”, disse ele. “Definitivamente, há pessoas na cidade ansiosas para removê-lo.”



O distrito escolar já fez planos para a demolição do prédio, bem como o que pode acontecer antes disso. Entre as considerações está permitir que as famílias caminhem pelo prédio, que está preservado desde o dia dos assassinatos.



Tão logo for aprovada, a demolição real será concluída em menos de 15 dias, com o prédio “reduzido a uma pilha de escombros” dentro da cerca temporária que agora o cerca. A demolição deve acontecer somente após a volta às aulas, em agosto.



