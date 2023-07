Atrasos e cancelamentos afetam aeroportos da FL pelo feriado de 4 de julho

Os viajantes nos principais aeroportos do sul da Flórida estão tendo que ter paciência com atrasos e cancelamentos que continuam neste fim de semana antes do feriado de 4 de julho.

Na noite de sábado, 1, mais de 270 voos estavam atrasados no Aeroporto Internacional de Miami, com seis cancelamentos. No Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, 289 voos foram atrasados com três cancelamentos. Até a manhã desta segunda-feira, 3, houve mais de 7.000 cancelamentos em todo o país.

A AAA prevê que mais de 2,8 milhões de floridianos voarão ou dirigirão até 4 de julho.



Funcionários de ambos os aeroportos lembram aos viajantes que verifiquem com as companhias aéreas antes de chegar para saber sobre possíveis atrasos. E que cheguem mais cedo que o normal ao aeroporto antes do voo.

Para checar o status do voo, clique aqui.



Quanto às estradas durante o feriado, representantes do Florida Department of Transportation, Florida 511 e Florida Highway Patrol têm um lembrete simples para os motoristas como parte de sua campanha de verão: chegue vivo.

“Pedimos veementemente a todos que sigam todas as leis enquanto viajam para o seu destino neste verão e lembram aos motoristas que, não importa o quão ansiosos vocês desejem chegar às suas famílias e seus destinos, saibam que dirigir agressivamente é extremamente perigoso”, disse FHP Major Roger Reyes. "Os policiais estaduais estarão visíveis em vigor para garantir que os motoristas estejam obedecendo ao limite de velocidade e apertando o cinto."

No Sunguide Transportation Management Center, mais de 400 câmeras permitem que os funcionários vejam o que está acontecendo em tempo real nas estradas e permitem que os policiais respondam a qualquer acidente de trânsito.

“Você não pode controlar o comportamento de outras pessoas, mas se estiver dirigindo, não os envolva”, disse Reyes. “Crie distância, fique longe, diminua a velocidade ou deixe-os passar por você. Vá para a próxima saída. Se você sentir que está tendo um problema, ligue para *347 ou *FHP ou 911.”

If you're traveling into town for the #4thOfJuly, we've got an easy and quick way to get to your rideshare! Head to the middle median on the first level, and you will be on your way. ???????? #MIATravelTip pic.twitter.com/5kqpc5sqGF