Veja onde curtir shows de fogos de 4 de julho em Orlando (FL) e região

Orlando e outras cidades da Flórida Central celebram o longo feriado de 4 de julho com diversas opções para toda a família. Confira a lista abaixo para descobrir onde e como você pode comemorar o Dia da Independência.

O prefeito de Orlando, Buddy Dyer, convida todos para o 46º Fireworks at the Fountain. Entretenimento ao vivo, diversão para toda a família.

Onde: Lago Eola, Orlando

4 de julho, a partir das 16h- 22h

Venha vestido de vermelho, branco e azul e decore sua bicicleta, carrinho de bebê e qualquer coisa com rodas para participar do desfile de bicicletas. O evento e gratuito e as inscrições são até 3 de julho. Haverá brinquedos para as crianças, food trucks, vendedores, queira de fogos e muito mais.

Onde: 3680 Avalon Park East Blvd, Avalon Park, terça-feira, 4 de julho, a partir das 17h. às 21h avalonparkorlando.com

Este é um evento divertido de quatro dias com show de bandas da Flórida Central, DJs, artistas de rua, shows de carros e muito mais!

Onde: 3251 Margaritaville Blvd, Kissimmee, FL 34747

Promenade at Sunset Walk

30 de junho a 4 de julho

Confira o site do evento para RSVP e saiba mais sobre o evento.

https://sunsetwalk.com





Espera-se que milhares de pessoas assistam as celebrações da cidade de Altamonte Springs. Curta a música ao vivo de artistas locais e desfrute de um show de fogos de artifício de cair o queixo às 21h30. A entrada no evento é gratuita e haverá venda de comes e bebes.

Onde: 150 Cranes Roost Blvd. Suite 2200, Altamonte Springs, FL 32701

Será segunda-feira, 3 de julho, Entre 16h-23h

www.altamonte.org

Aproveite o feriado no Downtown Winter Garden com diversas atividades para todas as idades.

A diversão começa às 18h e o show pirotécnico começa às 21h15. É incentivado a trazer uma cadeira ou cobertor e fazer um piquenique.

Álcool não é permitido.

Onde: Newton Park, 29 W. Garden Avenue, Lake Apopka, terça-feira, 4 de julho, a partir das 18h até às 22h

https://www.cwgdn.com

Junte-se ao Bach Festival Choir e Brass Ensemble para suas apresentações em comemoração ao dia 4 de julho. Kona Ice, tortas e outras guloseimas estarão disponíveis. Será montada uma área kids com brincadeiras carnavalescas, artistas de balão e tobogãs, oferecidos pelo Programa Parques e Recreação Família Diversão.

Onde: Central Park West Meadow, Winter Park

Quando: 4 de julho, das 9h às 11h





Junte-se à diversão durante todo o dia no Clearwater Celebrates America at The Sound, o novo local de música no Coachman Park

Onde: Coachman Park

301 Drew St, Clearwater, FL 33755

4 de julho, entre 7h às 23h

Queima de fogos a partir das 21h30.

Evento gratuito





O desfile e fogos de artifício do 4 de julho da cidade de Tavares será realizado na terça-feira, 4 de julho, começando com o desfile pela rua principal. O evento terá música ao vivo, vendedores comunitários, food trucks, uma zona de diversão familiar e muito mais!

Onde: 100 E. Ruby Street, Tavares, FL 32778

Wooton Park, Tavares, terça-feira, 4 de julho, a partir das 16h45 até as 21h30 https://www.tavares.org





A Brevard Symphony Orchestra está realizando um concerto gratuito e familiar para comemorar o Dia da Independência. Logo após, você pode assistir ao show de fogos de artifício. Todos são incentivados a trazer cadeiras de jardim e um cobertor.

Onde: Cocoa Riverfront Park

4 de julho; concerto às 20h00 e fogos de artifício às 21h.









4 de julho, às 20h30

Queima de fogos acontece pontualmente às 21h a leste do USSSA Space Coast Complex.

Onde: USSSA Space Coast Complex, Viera.