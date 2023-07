Lei da FL permite resíduos de mineração "radioativos" associados ao câncer em estradas

O governador da Flórida e candidato à presidência, Ron DeSantis, assinou um projeto de lei na quinta-feira, 29, que permite que as estradas da Flórida sejam feitas com resíduos de mineração "radioativos" que foram associados ao câncer.



A medida, apresentada pela Câmara estadual, acrescenta o fosfogesso a uma lista de "materiais recicláveis" que as autoridades estaduais dizem que podem ser usados na construção de estradas.

A lista já incluía borracha moída de pneus de carros, resíduos de cinzas de subprodutos de combustão de carvão, plástico misto reciclado, vidro e aço de construção, que as autoridades haviam determinado anteriormente como "parte do fluxo de resíduos sólidos e que contribuem para problemas de redução de espaço em aterros sanitários ."



Mas ao contrário da maioria desses produtos, o fosfogesso não é um material que se agrega em aterros sanitários. São os restos deixados pela mineração de fosfato, que é descrito pela EPA como sendo um "material radioativo" porque contém "pequenas quantidades" de urânio e rádio.



A rocha de fosfato é extraída para criar fertilizante, mas o material restante, conhecido como fosfogesso, tinha restos em decomposição desses elementos que eventualmente produzem radônio. Essa substância é conhecida como um "gás radioativo potencialmente causador de câncer", disse um porta-voz da EPA à CBS News. E por causa desse risco, o fosfogesso é exigido federalmente para ser armazenado em sistemas gypstack – não em aterros sanitários – na tentativa de evitar que entre em contato com as pessoas e o meio ambiente.

“Os regulamentos da Lei do Ar Limpo exigem que o fosfogesso seja gerenciado em pilhas projetadas para limitar a exposição pública às emissões de radônio e outros radionuclídeos no material”, disse um porta-voz da EPA à CBS News.

Antes de poder ser usado, o Departamento de Transportes do estado precisará realizar um estudo para "avaliar a adequação" de seu uso, diz o projeto, e "pode considerar quaisquer estudos anteriores ou em andamento da adequação rodoviária do fosfogesso no cumprimento dessa obrigação ." Essa tarefa deve ser concluída até 1º de abril de 2024.



"O governador DeSantis está abrindo caminho para um legado tóxico com o qual gerações de floridianos terão de lidar", disse Elise Bennett, diretora da Flórida e do Caribe e advogada do Centro para a Diversidade Biológica. “Isso abre a porta para que resíduos radioativos perigosos sejam despejados em estradas em todo o estado, sob o disfarce de um chamado estudo de viabilidade que não aborda sérias preocupações de saúde e segurança”.

O que torna o fosfogesso tão arriscado?



O radônio, o gás emitido pelo fosfogesso, fica atrás apenas do fumo e é a segunda principal causa de câncer de pulmão e está ligado a cerca de 21.000 mortes por câncer de pulmão todos os anos nos EUA, de acordo com a EPA. A agência também diz que é a "maior fonte ambiental de exposição à radiação".