Lei que elimina pensão alimentícia permanente entra em vigor na FL

O governador Ron DeSantis assinou na sexta-feira, 30 de junho, uma medida que modifica as leis de pensão alimentícia do estado, após três vetos de projetos de lei semelhantes e uma década de confrontos sobre o assunto.

A medida (SB 1416) entrou em vigor junto com outras leis no sábado, 1 de julho, e inclui acabar com o que é conhecido como pensão alimentícia permanente. A aprovação de DeSantis veio um ano depois que ele vetou um projeto de lei semelhante que buscava eliminar a pensão alimentícia permanente e estabelecer uma fórmula para valores de pensão alimentícia com base na duração do casamento.

A aprovação atraiu protestos de membros do “Grupo de Defesa das Primeiras Esposas”, uma coalizão de mulheres em sua maioria mais velhas que recebem pensão alimentícia permanente e que afirmam que suas vidas serão prejudicadas sem os pagamentos.

“Em nome das milhares de mulheres que nosso grupo representa, estamos muito desapontados com a decisão do governador de assinar o projeto de reforma da pensão alimentícia. Acreditamos que, ao assiná-lo, ele colocou as mulheres mais velhas em uma situação que causará devastação financeira. O chamado partido dos 'valores familiares' acaba de contribuir para a erosão da instituição do casamento na Flórida”, disse Jan Killilea, uma mulher de 63 anos de Boca Raton que fundou o grupo há uma década, ao The News Service of Florida em uma mensagem de texto sexta-feira.

O esforço de anos para acabar com a pensão alimentícia permanente tem sido uma questão altamente controversa. Provocou testemunhos chorosos de membros do grupo First Wives. Mas também estimulou apelos apaixonados de ex-cônjuges que disseram ter sido forçados a trabalhar muito depois da idade em que queriam se aposentar porque estavam no gancho para pagamentos de pensão alimentícia.

Michael Buhler, presidente do Florida Family Fairness, um grupo que defende a eliminação da pensão alimentícia permanente, elogiou a aprovação do projeto de lei.

“Florida Family Fairness está satisfeito com o fato de o Legislativo da Flórida e o governador DeSantis terem aprovado um projeto de lei que encerra a pensão alimentícia permanente e codifica em estatuto o direito de se aposentar para os pagadores de pensão alimentícia existentes”, disse Buhler em um comunicado “Qualquer coisa que acrescente clareza e acabe com a pensão alimentícia permanente é uma vitória para as famílias da Flórida.”

Junto com o veto de DeSantis à versão de 2022, o ex-governador Rick Scott vetou duas vezes projetos de lei semelhantes. A questão estimulou uma quase briga fora do escritório de Scott em 2016.

Juntamente com a eliminação da pensão alimentícia permanente, a medida estabelecerá um processo para ex-cônjuges que pagam pensão alimentícia buscarem modificações nos acordos de pensão alimentícia quando quiserem se aposentar.

Isso permitirá que os juízes reduzam ou rescindam os pagamentos de pensão alimentícia, apoio ou manutenção após considerar uma série de fatores, como “a idade e a saúde” da pessoa que faz os pagamentos; a idade habitual de aposentadoria da ocupação dessa pessoa; “o impacto econômico” que uma redução na pensão alimentícia teria sobre o beneficiário dos pagamentos; e a “motivação para aposentadoria e probabilidade de retorno ao trabalho” para o pagador.

Defensores disseram que vai transformar em lei uma decisão judicial em um caso de divórcio de 1992 que os juízes usam como guia ao tomar decisões sobre aposentadoria.

Fonte: News Service of Florida.