Explosão de fogos de artifício fere menino em Broward (FL) e mata mulher em Michigan

Um menino de 13 anos sofreu ferimentos no rosto e na mão esquerda na madrugada desta quarta-feira, 5, em um acidente no condado de Broward envolvendo fogos de artifício durante comemoração do Dia da Independência americana, disseram os socorristas.



No estado de Michigan, um acidente com fogos matou uma mulher.



De acordo com os oficiais do Lauderhill Fire Rescue, o acidente ocorreu por volta da 1 hora da manhã no bloco 3200 da Northwest 12th Place. O menino foi transportado para o Broward Health Medical Center com uma amputação parcial dos dedos da mão esquerda e queimaduras no rosto.



Segundo os socorristas, o menino estava tentando acender fogos de artifício do tipo morteiro quando ocorreu o acidente. No entanto, a avó do menino disse ao Local 10 News que a família estava limpando no final da noite e recolhendo os fogos de artifício usados quando aconteceu.

Ela disse que seu neto pensou que o fogo de artifício estava “pronto”, mas quando ele o pegou, ele explodiu em suas mãos.



No Michigan, uma pessoa morreu e outras nove ficaram feridas em uma explosão de fogos de artifício na noite de segunda-feira, 3, em Holland, informou o Gabinete do Xerife do Condado de Ottawa.



Quando a polícia e os bombeiros chegaram a um quarteirão residencial da Main Street, pouco depois das 23h, encontraram uma mulher de 43 anos que havia sido atingida por um fogo de artifício e estava sangrando nas costas e no peito, de acordo com os registros de segurança pública do condado de Ottawa. A mulher foi declarada morta no local, segundo o canal CBS News.

Os socorristas também encontraram nove pessoas com ferimentos leves a críticos, que foram levados para hospitais próximos, disse o escritório do xerife em um comunicado à imprensa. Vários carros e casas também foram danificados.