Cidade do sul da Flórida lida com nova espécie invasora: coelhos exóticos

A mais recente espécie invasora do sul da Flórida vem pulando pela rua: os coelhos cabeça-de-leão; animais de estimação exóticos e complicados.



Os coelhos, que exibem uma juba impressionante em volta da cabeça, são descendentes de um grupo que uma criadora de quintal soltou ilegalmente quando se mudou há dois anos para Wilton Manors, cidade no condado de Broward.



Agora, vizinhos estão tentando arrecadar US$ 20.000 a US$ 40.000 que custaria para um grupo de resgate capturar, castrar, vacinar, abrigar e depois doar as estimadas 60 a 100 cabeças de leão que agora povoam Jenada Isles, uma comunidade de 81 casas em Wilton Manors.



Monica Mitchell, cujo East Coast Rabbit Rescue provavelmente lideraria o esforço, disse que capturar, tratar e encontrar um lar para eles “não é um processo fácil”. Poucos veterinários tratam de coelhos e muitos proprietários em potencial se esquivam quando descobrem quanto trabalho os animais exigem.



“As pessoas não percebem que são animais de estimação exóticos e complicados. Eles têm um sistema digestivo complicado e precisam seguir uma dieta especial”, disse Alicia Griggs, corretora de imóveis que está liderando os esforços. “Você não pode simplesmente dar restos de comida para eles.”



“Eles realmente precisam ser resgatados. Então tentamos convencer a prefeitura a fazer isso, mas eles estão protelando uma ação”, completou Griggs. “Eles acham que, se fizerem isso, terão que se livrar das iguanas e de tudo o mais que as pessoas não querem por perto.”



A comissão da cidade votou em abril para exterminar os coelhos depois de receber uma estimativa de $ 8.000 de uma empresa de armadilhas.

A votação ocorreu depois que alguns moradores reclamaram que as cabeças de leão cavam buracos, mastigam a fiação externa e deixam excrementos nas calçadas e calçadas. Os comissários da cidade também temem que os coelhos possam se espalhar para as comunidades e cidades vizinhas e se tornar um perigo para o trânsito nas ruas principais.



A Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida, que frequentemente abate animais invasores, disse à cidade que não intercederá. Os coelhos não representam uma ameaça imediata à vida selvagem.

Os coelhos Lionhead não são as únicas espécies invasoras que causam dores de cabeça ou pior para os moradores da Flórida. Pítons birmanesas e peixes-leão estão matando espécies nativas. Caracóis africanos gigantes comem estuque das casas e transmitem doenças humanas. Iguanas destroem jardins. Como os coelhos cabeça de leão de Wilton Manors, todas essas populações começaram quando as pessoas os soltaram ilegalmente.



