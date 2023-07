Diretor da polícia de Miami-Dade, Freddy Ramirez, é internado após atirar em si mesmo

O diretor da polícia de Miami-Dade, Alfredo “Freddy” Ramirez, foi hospitalizado na área de Tampa depois de atirar em si mesmo ao longo da Interestadual 75, várias fontes confirmaram ao Local 10 News.

Fontes dizem que a esposa de Ramirez estava no carro com ele quando aconteceu.

O Departamento de Polícia de Miami-Dade divulgou um comunicado na manhã de segunda-feira, dizendo que o diretor de polícia de 52 anos foi submetido a uma cirurgia e agora está em “condição crítica, mas estável”.

“Pedimos a todos que continuem a manter ele e sua família em suas orações durante este período difícil”, dizia o comunicado.

O Departamento de Polícia da Flórida também divulgou um comunicado, confirmando que o incidente ocorreu na noite de domingo na I-75.

“FDLE e FHP estão investigando um incidente envolvendo o diretor da polícia de Miami-Dade, Freddy Ramirez, ontem à noite na I-75 South of Tampa”, dizia o comunicado. “Agentes e policiais da FDLE estiveram no local e continuarão realizando entrevistas investigativas hoje. O diretor Ramirez sofreu ferimentos graves e está hospitalizado. Ninguém mais ficou ferido. Não há ameaça para a comunidade. Nossa investigação está ativa."

Ramirez estava na área de Tampa participando da Sheriff’s Summer Conference, que estava sendo realizada no JW Marriot na Water Street. A noite de domingo foi a primeira noite do evento de quatro dias.



Carreira policial



O diretor de polícia, que tem mais de 27 anos de experiência na aplicação da lei, subiu na hierarquia do Departamento de Polícia de Miami-Dade após ser contratado em 1995, atualmente servindo em uma função dupla sob a administração da prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, como diretor do Departamento de Polícia de Miami-Dade e chefe de Segurança e Resposta a Emergências, responsáveis pela supervisão do departamento de polícia e do corpo de bombeiros.

Em maio, Ramirez também havia divulgado sua intenção de concorrer a xerife do condado de Miami-Dade.

Em 2021, ele e outros altos escalões do condado de Miami-Dade compartilharam suas próprias lutas de saúde mental depois que dois oficiais do sul da Flórida morreram por suicídio.

