Cidade litorânea da Flórida é a mais acessível do tipo nos EUA, segundo estudo

Uma comunidade insular pouco conhecida, escondida ao longo da Nature Coast da Flórida, foi nomeada o destino de férias na praia mais acessível dos EUA.

Um estudo da Upgraded Points descobriu que Cedar Key, no Condado de Levy, tem os hotéis e casas de aluguel mais baratos ao longo do Golfo do México. Os visitantes podem esperar pagar em média US$ 191 por uma noite em um hotel, de acordo com o estudo, enquanto uma noite em um aluguel por temporada custa em média US$ 189.



Cedar Key, descrito por Visit Florida como um “local de férias pitoresco e antiquado da velha Flórida”, está localizado a cerca de 60 milhas a oeste de Gainesville e cerca de 130 milhas ao norte de Tampa. É uma vila de pescadores à moda antiga e um ponto turístico com restaurantes aclamados com frutos do mar locais, como amêijoas.

Enquanto hotéis e condomínios imponentes pairam sobre muitas praias da Flórida, os visitantes de Cedar Key encontrarão casas de décadas construídas sobre palafitas de madeira sobre o pântano. A rua principal da cidade, conhecida como Dock Street, quase parece um mundo diferente quando comparada aos pontos turísticos mais populares e movimentados do estado à beira-mar.

O estudo Upgraded Points descobriu que o preço médio de uma estadia semanal em Cedar Key é de US$ 1.330, enquanto a semana na praia mais cara da Flórida, Key West, custa em média US$ 4.547. O estudo nomeou Montauk, em Nova York, como a cidade litorânea mais cara do país, com estadias de uma semana custando US$ 6.454 em média aos turistas.

As listas completas de destinos de praia caros e baratos podem ser encontradas no site Upgraded Points.

Fonte: canal WFLA.