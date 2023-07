Nova proposta de lei federal de segurança escolar homenageia vítimas de Parkland (FL)

Um grupo de legisladores, ativistas e pais das vítimas de Parkland (FL) anunciaram uma nova proposta de lei federal de segurança escolar na tarde de quinta-feira, 27, direto do Capitólio dos EUA, em Washington - a Lei ALYSSA e a Lei SOS.



Alyssa Alhadeff dá nome à lei. Ela era aluna e foi uma das vítimas do massacre do Dia dos Namorados de 2018 na Marjory Stoneman Douglas High School, considerado o pior dos tempos modernos no país. 17 pessoas morreram e outras 17 ficaram feridas no tiroteio.



A lei exige que as escolas tenham alarmes de pânico silenciosos para alertar imediatamente a polícia sobre situações de atiradores ativos. O objetivo é minimizar o tempo de resposta e salvar vidas.



“A Lei ALYSSA exigirá alarmes de pânico silenciosos em todas as escolas para alertar imediatamente a aplicação da lei sobre situações de atiradores ativos... a Lei SOS aumentará o investimento em oficiais de recursos escolares mais bem treinados”, disse o deputado Josh Gottheimer, de Nova Jersey, antes de apresentar Lori Alhadeff, mãe de Alyssa que atuou para que a lei saísse do papel na Flórida e em outros estados.



“Podemos impedir que a violência antes que ela aconteça”, disse Alhadeff, presidente do Conselho Escolar do Condado de Broward e presidente da Make Our Schools Safe, uma organização sem fins lucrativos com sede em Coral Springs.



O deputado Tony Gonzales foi o único republicano que falou. Ele apoia a lei e representa os moradores de Uvalde, Texas, onde houve um massacre em 24 de maio de 2022, na Robb Elementary School, quando um ex-aluno de 18 anos matou a tiros 19 alunos e dois professores.



“A lei de Alyssa coloca um aplicativo de pânico na mão de cada professor para que a aplicação da lei possa responder imediatamente... Segundos salvam vidas”, disse Max Schachter, cujo filho de 14 anos, Alex, também foi vítima em Parkland.



No âmbito estadual, a lei já foi implementada em cinco estados: New Jersey (February 6, 2019), Florida (June 30, 2020), New York (June 23, 2022), Texas (May 5, 2023), e Tennessee (May 10, 2023). Ela está pendente nos estados de: Arizona, Georgia, Nebraska, Oregon e Virginia, segundo o site oficial.



A Lei foi introduzida no nível federal nos projetos de lei HR4606 | HR3665 | HR2717 | HR3661 pelo deputado Roger Williams, Distrito 25 TX (R-TX-25).



Fonte: Local 10.