Consulado realiza atendimento itinerante em Port St. Lucie/Fort Pierce (FL)

O Consulado-Geral do Brasil em Miami realizará Consulado Itinerante em Port St. Lucie/Fort Pierce. O atendimento ocorrerá nos dias 28 e 29 de julho de 2023, sexta-feira e sábado.

O atendimento será realizado mediante agendamento prévio. Os serviços já podem ser solicitados em: ec-miami.itamaraty.gov.br, escolhendo os serviços marcados como "Itinerante em Port St Lucie"

Somente após a validação, será disponibilizada a opção para agendamento.

Os atendimentos ocorrerão nos dias 28 e 29 de julho no endereço 2730 S US 1 Fort Pierce-Fl 34982.

O órgão lembra que o agendamento é pessoal e intransferível. Os funcionários do Consulado-Geral do Brasil em Miami estarão atendendo a comunidade brasileira com a máxima dedicação; portanto, recorra ao Consulado para sanar dúvidas por meio dos e-mails [email protected] e consular.miam[email protected] (todos os serviços menos passaportes).

Importante: despachantes não possuem qualquer prioridade, e só serão aceitos agendamentos pessoais de cidadãos brasileiros, de modo a que o maior número possível de membros da comunidade brasileira no condado de St. Lucie seja atendido.

Serão oferecidos os seguinte serviços:

Atestado de Residência para maior de idade

Atestado de Vida

Atestado de vida + Procuração (aposentadoria e pensão INSS / outros órgãos)

Autenticação de cópias

Autorização de viagem para menor

CPF - Inscrição para menor de idade

Declaração sobre regime de bens de casamento

Militar - alistamento

Militar - dispensa de incorporação

Militar - segunda via de documento

Passaporte para maiores de 18 anos

Passaporte para menores de 18 anos - De 0 a 4 anos de idade incompletos

Passaporte para menores de 18 anos - De 4 a 18 anos de idade incompletos

Procuração Pública ou Substabelecimento

Procuração. Aposentadoria e Pensão. INSS e demais órgãos

Reconhecimento de Firma

Registro de Nascimento + Primeiro Passaporte

Registro de Nascimento para registrandos menores de 12 anos

Registro de óbito

Agende seu serviço pelo site https://ec-miami.itamaraty.gov.br/ . Maiores informações sobre os serviços elencados acima podem ser obtidas no site do Consulado-Geral do Brasil em Miami www.gov.br/mre/pt-br/consulado-miami

Dúvidas podem ser enviadas para [email protected] (dúvidas sobre utilização dos sistemas governamentais, realização de agendamentos), [email protected] (todos os serviços menos passaportes) e para [email protected]