Depressão tropical tem 70% de chance de se formar no Atlântico nesta semana, diz NHC

O Centro Nacional de Furacões está monitorando uma onda tropical localizada a cerca de 1.000 milhas a leste-nordeste das Ilhas Leeward que pode se transformar em depressão tropical ao longo desta semana.



Segundo a previsão, o aglomerado de chuvas e trovoadas se moverá para um ambiente mais favorável para o desenvolvimento no início da próxima semana, onde uma depressão tropical provavelmente se formará.



A área atualmente tem 40% de chance de desenvolvimento nos próximos 2 dias e 70% de chance de desenvolvimento nos próximos 7 dias.

Dirigido por alta pressão, espera-se que o sistema se mova para o noroeste até o final do fim de semana, antes de virar para o norte sobre o Atlântico subtropical central no meio da semana.



Enquanto isso, um vale de baixa pressão se deslocou da costa do Atlântico e produziu uma área de chuvas e tempestades desorganizadas a cerca de 160 quilômetros ao sul de Wilmington, na Carolina do Norte.



Algum desenvolvimento adicional é possível à medida que o sistema se move para um ambiente mais favorável no início desta semana, à medida que se move rapidamente para o noroeste do Atlântico. Este sistema provavelmente se fundirá com um limite frontal no final desta semana.

Esta área tem 20% de chance de desenvolvimento nos próximos dois a sete dias.

A atividade do clima tropical aumenta historicamente com a transição para o final do verão e início do outono, com o pico estatístico da temporada de furacões caindo em 10 de setembro.

O próximo nome da tempestade que se formar nesta temporada será Emily.

8 am ET 31 Jul: Invest #96L in the central Atlantic is likely to become a tropical depression or storm during the next or so. Invest #97L off the U.S. Mid-Atlantic is acquiring non-tropical characteristics and its chances of formation are decreasing.https://t.co/DboWSR44Dt pic.twitter.com/H1inKuZgQA