Flórida tem o segundo maior número de avistamentos de OVNIs nos EUA

Com 148 avistamentos relatados só este ano, a Flórida só perde para a Califórnia em número de avistamentos de OVNIs (objetos voadores não identificados) nos Estados Unidos.



De acordo com o National UFO Reporting Center, houve 8.068 avistamentos de OVNIs no Sunshine State, com o primeiro em 1944. Isso faz com que a Flórida fique atrás apenas da Califórnia, com 15.849 avistamentos. Deve-se notar que a Flórida também possui a terceira base da Força Aérea nos EUA (56), depois da Califórnia (123) e do Texas (59), que também possui um grande número de avistamentos de OVNIs. Estranhamente, Nevada, que abriga a famosa base classificada da Força Aérea dos EUA “Área 51”, está apenas em 27º lugar na lista.



O assunto de objetos voadores não identificados veio mais à tona na semana passada, com uma audiência sendo realizada perante um comitê do Congresso em 26 de julho como parte de um esforço para obter mais transparência das agências inteligentes sobre os OVNIs.

O destaque da audiência de um dia foi o testemunho de David Grusch, ex-membro de um painel da Força Aérea dos EUA sobre fenômenos anômalos não identificados, que disse que o governo dos EUA tem ocultado um programa de defesa que coleta e faz engenharia reversa de OVNIs.



O Pentágono negou a alegação de Grusch de que o governo está ocultando ou encobrindo qualquer programa.



Uma pesquisa relatada pela StudyFinds revelou que 78% das pessoas acreditam na existência de vida além do nosso planeta, um terço acredita que alienígenas abduziram seres humanos no passado, 1 em cada 6 temem uma invasão alienígena e 37% pensam que cientistas e autoridades americanas já fizeram contato com eles.



No ano passado, o Gabinete do Secretário de Defesa dos Estados Unidos criou um escritório interno chamado All-domain Anomaly Resolution Office, que visa “detectar, identificar e atribuir objetos de interesse em, sobre ou perto de instalações militares, áreas operacionais, treinamento áreas, espaço aéreo de uso especial e outras áreas de interesse e, conforme necessário, mitigar quaisquer ameaças associadas à segurança das operações e à segurança nacional”.



Em abril, o novo escritório registrou 650 casos de “fenômenos anômalos não identificados”.

Avistamentos de OVNIs também foram relatados por quase 50 anos ao National UFO Reporting Center, fundado em 1974, cujo site diz ser “dedicado à coleta e disseminação de dados objetivos de OVNIs”.



Os relatórios que chegam ao site descrevem a cidade e o estado, a forma, a duração e o resumo de um avistamento de OVNI.



Na Flórida, o último avistamento relatado foi em Melbourne em 9 de julho.



Fonte: Pensacola News Journal.