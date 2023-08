Funcionários de escola da FL são presos por não denunciar suspeitas de agressões sexuais de aluna

O diretor da Palm Beach Central High e quatro outros funcionários do distrito escolar foram presos no dia 24 deste mês, sob a acusação de não relatar suspeitas de agressão sexual contra uma estudante de 15 anos.



Os funcionários do distrito são acusados de falhar repetidamente em denunciar duas suspeitas de agressões sexuais que aconteceram fora do campus, das quais eles ficaram sabendo por meio de uma carta escrita por uma amiga da vítima. A aluna implorou aos administradores da escola que abordassem os incidentes, pois temia pela vida de sua amiga.



Na primeira agressão sexual, em junho de 2021, a amiga da aluna de 15 anos do Palm Beach Central High escreveu uma carta detalhando duas vezes que a aluna havia sido abusado sexualmente por dois meninos. A amiga não identificada escreveu que havia testemunhado os dois ataques e que os dois meninos "não aceitavam não como resposta".



A amiga também disse que a aluna estava se machucando e que ela estava preocupada que sua amiga estivesse pensando em acabar com sua vida. Ela deu a carta ao professor do coro de Palm Beach Central, Houchins, que a encaminhou para o escritório de orientação da escola, mas não denunciou as acusações de agressão sexual.



Priscilla Carter, a especialista em saúde comportamental da escola na época, chamou a aluna ao seu escritório. Depois de falar com ela sobre suicídio, determinou que a aluna não representava um risco para si mesma. Porém, segundo a acusação, a profissional também não denunciou as suspeitas de agressões sexuais ao DCF ou à polícia e não perguntou à aluna sobre elas.



Então, em 16 de agosto, a própria aluna denunciou o que teria sido uma segunda agressão sexual ao vice-diretor, Snider, diz o relatório da prisão. Ele pediu que ela fornecesse um relatório por escrito, o que ela fez. Porém, ele se reuniu com os principais líderes da escola e disse a eles que havia conduzido sua própria investigação sobre a agressão sexual e determinado que a agressão não aconteceu.



O diretor do Palm Beach Central High, Darren Edgecomb, 58, os diretores assistentes Nereyda Cayado de Garcia, 37 e Daniel Snider, 49, e o professor de coral Scott Houchins, 53, foram presos pelo Gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach junto com Priscilla Carter, 55, atualmente assistente social no escritório SafeSchools do distrito no dia 24.



Após os ataques, a vítima teria tentado suicídio no verão de 2021. Os policiais que entrevistaram os administradores escolares disseram que se os incidentes tivessem sido "tratados adequadamente antes do verão", então a tentativa de suicídio "poderia não ter ocorrido".



Em um comunicado por escrito divulgado na terça-feira, 25, a porta-voz das escolas do condado de Palm Beach, Angela Cruz Ledford, disse que o distrito não comentaria sobre uma investigação aberta, mas todos os funcionários do distrito envolvidos foram realocados para posições nas quais não terão contato com os alunos.



Funcionários de escolas da Flórida são obrigados a denunciar suspeitas de abuso

Pela lei estadual, todos os funcionários do distrito escolar público, escolas charter e escolas particulares têm "o dever afirmativo de relatar todos os casos reais ou suspeitos de abuso infantil, abandono ou negligência". Deixar de denunciar abuso infantil ao Departamento de Crianças e Famílias da Flórida é um crime de terceiro grau que acarreta uma sentença máxima de cinco anos de prisão.



Fonte: Palm Beach Post.