Distritos escolares da Flórida ainda têm vagas de emprego abertas

Muitas escolas públicas da Flórida estão procurando preencher com urgência cargos de professores e outros profissionais antes do ano novo letivo que começa neste mês de agosto.



Em Florida Keys, o distrito escolar de Monroe está em busca de contratar 28 professores para as 10 escolas públicas e seis escolas charter, e 10 paraprofissionais (que não está licenciado para exercer como um profissional totalmente qualificado) antes que os alunos voltem às aulas em 10 de agosto. O distrito escolar de Keys conta com cerca de 650 professores, embora o número varie de acordo com as matrículas e necessidades dos alunos.



Candidatos com diploma de bacharel que não possuem certificação de professor podem se inscrever. “Não é certificado? Não tem problema, vamos ajudar em como se qualificar”, diz o distrito em seu site.



Faixa salarial: de acordo com o distrito escolar de Monroe, a faixa salarial inicial para professores em Keys é de US$ 61.500 a US$ 97.700. Isso é comparado a cerca de US$ 49.000 em Miami-Dade e Broward para novos professores de escolas públicas.



Para obter mais informações sobre emprego no Distrito Escolar do Condado de Monroe, acesse keysschools.com.



As Escolas Públicas do Condado de Escambia procuram preencher 47 vagas antes das aulas começarem também no dia 10. O distrito também está preenchendo cargos vagos de motorista de ônibus.



As Escolas Públicas do Condado de Broward estavam com mais de 800 vagas abertas que incluíam professores, motoristas de ônibus e outras. Duas feiras foram realizadas em julho, mas ainda pode ter vagas em aberto. Clique aqui para ver vagas e informações.

O Distrito Escolar do Condado de Okeechobee tem trabalhado neste verão, indo até feiras de empregos no nordeste dos EUA em busca de professores para contratar. No entanto, faltando apenas três semanas para o início das aulas, o distrito ainda tem 43 vagas abertas para professores.



As Escolas Públicas do Condado de Marion realizaram feira de emprego em 19 de julho, mas nem todas as posições foram preenchidas.



O Distrito Escolar do Condado de Indian River tem 17 vagas para professores, o Distrito Escolar do Condado de St. Lucie tem 124 vagas para professores, o Distrito Escolar do Condado de Martin tem 80 vagas para professores e o Distrito Escolar do Condado de Palm Beach tem 453 vagas para professores.

Para quem estiver interessado em se inscrever para se tornar professor ou professor substituto, visite www.palmbeachschools. org/carreiras.



Em janeiro, a Florida Education Association disse que ao todo o estado tem 5.294 vagas para professores, um aumento de 2.219 vagas há apenas quatro anos.