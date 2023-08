Suprema Corte da Flórida repreende juíza por conduta no julgamento de Parkland

A Suprema Corte da Flórida repreendeu publicamente a juíza Elizabeth Scherer que supervisionou o julgamento do atirador da escola de Parkland, Nikolas Cruz, por mostrar parcialidade em relação à acusação.

A decisão unânime emitida em 24 de julho seguiu uma recomendação de junho da Comissão de Qualificações Judiciais. Esse painel concluiu que a juíza Elizabeth Scherer violou várias regras que regem a conduta judicial durante o julgamento do ano passado em suas ações contra os defensores públicos de Cruz.



O julgamento durou seis meses e terminou com Cruz recebendo uma sentença de prisão perpétua pelo assassinato em 2018 de 14 alunos e três funcionários da Marjory Stoneman Douglas High School, depois que o júri não concordou unanimemente que ele merecia uma sentença de morte.



A comissão de 15 membros descobriu que Scherer “castigou indevidamente” a principal defensora pública Melisa McNeill e sua equipe, acusou injustamente um advogado de Cruz de ameaçar seu filho e abraçou indevidamente membros da promotoria no tribunal após a conclusão do julgamento.

A comissão, composta por juízes, advogados e cidadãos, reconheceu que “a publicidade mundial em torno do caso criou estresse e tensão para todos os participantes”.

Independentemente disso, disse a comissão, espera-se que os juízes “assegurem o devido processo, ordem e decoro, e ajam sempre com dignidade e respeito para promover a integridade e a imparcialidade do judiciário”.



Scherer se aposentou no final do mês passado. A ex-promotora de 46 anos foi nomeada para o cargo em 2012, e o caso Cruz foi seu primeiro julgamento por assassinato com probabilidade de pena de morte. O sistema computadorizado do Condado de Broward atribuiu aleatoriamente o caso de Cruz logo após o tiroteio.

A forma como Scherer lidou com o caso atraiu elogios frequentes dos pais e cônjuges das vítimas, que disseram que ela os tratou com profissionalismo e gentileza. Mas seus confrontos com os advogados de Cruz e outros às vezes atraíam críticas de observadores jurídicos.

Depois de sentenciar Cruz, 24, à prisão perpétua sem liberdade condicional, conforme exigido, Scherer deixou o tribunal e abraçou membros da promotoria e as famílias das vítimas. Ela disse à comissão que se ofereceu para abraçar também a equipe de defesa.



Essa ação levou a Suprema Corte em abril a removê-la de supervisionar as moções pós-condenação de outro réu, Randy Tundidor, que foi condenado à morte por assassinato no assassinato de seu senhorio em 2019. Um dos promotores naquele caso também fazia parte da equipe de Cruz e, durante uma audiência no caso Tundidor, alguns dias após a sentença de Cruz, Scherer perguntou ao promotor como ele estava se saindo.

Fonte: AFP.

