Flórida realiza quinta execução de pena de morte de 2023

A quinta execução deste ano na Flórida será realizada nesta quinta-feira, 3. O prisioneiro James Phillip Barnes, 61, foi condenado à pena de morte em 2007 pelo assassinato de uma enfermeira em 1988.



Barnes já estava cumprindo prisão perpétua pelo estrangulamento de sua esposa, Linda Barnes, de 44 anos, em 1997, quando escreveu cartas em 2005 a um promotor estadual reivindicando a responsabilidade pelo assassinato anos antes de Patricia “Patsy” Miller, uma enfermeira que vivia em um condomínio em Melbourne, na costa leste da Flórida.



Ele se representou em audiências judiciais nas quais não ofereceu defesa, se declarou culpado de matar Miller e aceitou a pena de morte. Miller, que tinha 41 anos quando Barnes a matou, teve algumas interações negativas anteriores não especificadas com ele, de acordo com uma entrevista na prisão que ele deu ao diretor de cinema alemão Werner Herzog.



Barnes matou Miller em sua casa em 20 de abril de 1988. Quando ele se declarou culpado, disse ao juiz que, após invadir a unidade de Miller, “eu a estuprei duas vezes. Tentei estrangulá-la até a morte. Eu bati na cabeça dela com um martelo e a matei e coloquei fogo na cama dela”, de acordo com os autos do tribunal.

Também havia evidências de DNA ligando Barnes ao assassinato de Miller. Depois de se declarar culpado, Barnes foi condenado à morte em 13 de dezembro de 2007. Ele também se declarou culpado de agressão sexual, incêndio criminoso e roubo com agressão e agressão.



Barnes matou sua esposa em 1997 depois que ela descobriu que ele traficava drogas. Seu corpo foi encontrado enfiado em um armário depois que ela foi estrangulada, mostram os registros do tribunal. Ele afirmou ter matado pelo menos duas outras pessoas, mas nunca foi acusado nesses casos.



Fonte: Associated Press.