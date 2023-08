Corpo encontrado em malas em Delray Beach (FL) é de brasileira, afirma polícia

A polícia de Delray Beach confirmou ao Gazeta News nesta quinta-feira, 3, que o corpo encontrado em duas malas em Delray Beach (FL) é de uma brasileira, identificada como Aydil Barbosa Fontes, 80 anos.



De acordo com a polícia, o marido é o provável autor do assassinato. William Lowe, 78, foi preso na quarta-feira,2, sob a acusação de assassinato em primeiro grau e abuso de cadáver. Ele fará sua primeira aparição perante um juiz esta manhã na Cadeia do Condado de Palm Beach.

Segundo o médico legista, ela levou um tiro na cabeça.

Desde o dia 21 de julho, quando as malas com os restos humanos foram encontrados jogados em um canal na Intercoastal Waterway, a polícia estava investigando e havia fortes suspeitas de que a vítima poderia ser brasileira.



A vítima vestia uma blusa cuja empresa fabricante “Betzabe" é brasileira, confirmou a polícia ao Gazeta News. Também os traços físicos indicavam a vítima como sendo de origem latina.







Três malas foram encontradas pela polícia na sexta-feira, 21, depois de uma ligação de um trabalhador numa construção próxima sobre um item estranho flutuando ao longo do canal — o item era uma mala com partes de um corpo em decomposição.



A polícia disse que um trabalhador da construção relatou ter visto restos humanos pendurados fora de uma mala no canal.



O Departamento de Polícia de Delray Beach compartilhou então fotos das duas peças únicas de bagagem em que o corpo da vítima foi encontrado. A primeira é uma mala roxa Palm Springs Ricardo Beverly Hills. A segunda é uma mala Charlie Sport verde e preta de bolinhas.



No sábado, 22, a polícia divulgou informações sobre os restos mortais. De acordo com a polícia, a mulher é branca ou hispânica, tem entre 35 e 55 anos, cabelos castanhos e aproximadamente 5'4 "de altura. Ela teria sobrancelhas pigmentadas e usava uma blusa floral com camiseta preta por baixo e uma bermuda preta.



A Unidade de Imagens Forenses do Gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach criou uma imagem reconstruída da aparência da vítima na quarta-feira, 26.

A polícia de Delray Beach agendou uma coletiva de imprensa para o meio-dia desta quinta-feira para discutir a prisão.