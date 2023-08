Professores de Broward (FL) recebem aumento salarial provisório

Os professores do Condado de Broward irão receber um aumento salarial depois que o conselho escolar aprovou um orçamento provisório, na noite de terça-feira, 1º de agosto.



O aumento salarial ocorre depois que os eleitores aprovaram em 2022 um referendo que aumentou os impostos sobre a propriedade, o que garantirá que os professores recebam US$ 10.000 adicionais de compensação anual.



Em comunicado, o conselho escolar do condado informou que está negociando com o sindicato um aumento salarial permanente. O aumento deve iniciar quando as aulas começarem no outono.



O salário inicial é de $ 48.925.



Em 26 de julho, o conselho escolar, em uma votação de 5 a 4, havia rejeitado uma proposta anterior do membro Dr. Allan Zeman, que daria aos professores $100 mil de remuneração total até 2025. A compensação incluía $80 mil em pagamento e $20 mil em benefícios.



Os professores que participaram da reunião de terça-feira disseram aos membros do conselho que estão lutando para se manter e que o salário não está acompanhando o custo de vida.

“Minha hipoteca aumentou, meu seguro aumentou, tudo aumentou”, disse a professora Katrina Whitaker.

Broward é o sexto maior distrito escolar do país e o segundo maior do estado. O distrito tem mais de 250.000 alunos em 240 escolas e 87 escolas charter.



Vagas de emprego



Lutando para preencher as vagas abertas,só para professores ainda são mais de 200. Há vagas também de motoristas de ônibus, funcionários de cantina e outros cargos não educacionais.



Fonte: Local 10 e WSVN.