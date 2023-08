Governo da FL encerra programas de diversidade da Disney

Na batalha contínua entre o Walt Disney World e o governador da Flórida, Ron DeSantis, o distrito governante da Disney – cujo conselho atual foi escolhido a dedo por DeSantis e assumiu o controle do distrito em fevereiro – aboliu todos os seus programas de diversidade, equidade e inclusão.



A declaração do Distrito de Supervisão de Turismo da Flórida Central (Central Florida Tourism Oversight District) citou uma investigação interna sobre as políticas do Reedy Creek Improvement District, alegando que o distrito “implementou programas de contratação que discriminavam os americanos com base em gênero e raça, custando milhões de dólares aos contribuintes”.



“As chamadas iniciativas de diversidade, equidade e inclusão foram promovidas durante o mandato do conselho anterior e eram ilegais e simplesmente não americanas”, disse o administrador do distrito Glenton Gilzean. “Nosso distrito não participará mais de nenhuma tentativa de nos dividir por raça ou promover a noção de que não fomos criados iguais.”



Dessa forma, o CFTOD anunciou que dissolverá o comitê DEI do distrito e eliminará todas as obrigações de trabalho relacionadas ao programa. Os funcionários do distrito também serão proibidos de usar o tempo da equipe para buscar iniciativas relacionadas, disse o comunicado.



No entanto, esta mudança afeta apenas o governo e não as empresas que operam dentro do distrito (ou seja, a Disney) e parece eliminar os protocolos de contratação que no passado davam consideração especial a mulheres e empresas pertencentes a minorias durante os processos de aquisição.



DeSantis assinou um projeto de lei estabelecendo o poder do estado sobre Reedy Creek em fevereiro, quase um ano depois que o então CEO da Disney, Bob Chapek, se desculpou por se recusar a comentar o controverso projeto de lei da Flórida, apelidado de “Don't Say Gay” pelos críticos, para restringir certas instruções em sala de aula sobre orientação sexual e identidade de gênero.



Desde então, o governo da Flórida e a Disney estão em desacordo. A Disney está processando o conselho e DeSantis em um tribunal federal, argumentando que o estado retaliou a empresa por exercer seus direitos da Primeira Emenda. Já o conselho processou a Disney no tribunal estadual, onde um juiz da Flórida recentemente rejeitou o pedido da Disney para arquivar o caso.



Fonte: CNN.