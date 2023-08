Departamento de Educação da Flórida proíbe aulas de Psicologia de Colocação Avançada

O Departamento de Educação da Flórida baniu efetivamente aulas de Psicologia de Colocação Avançada (AP Psychology), usados pelos alunos do ensino médio para obter créditos universitários.



Os superintendentes da Flórida foram aconselhados na quinta-feira, 3, pelo estado a suspender suas aulas do programa, a menos que excluam quaisquer tópicos relacionados a gênero ou sexualidade, de acordo com o The College Board, que supervisiona o programa.



Tal mudança significaria que os cursos não poderiam ser chamados de Colocação Avançada, no entanto, ou usados pelos alunos para obter créditos universitários, disse o College Board, acrescentando que mais de 28.000 estudantes da Flórida em 562 escolas fizeram o curso no ano letivo passado.



A organização está aconselhando os distritos da Flórida a não oferecer a aula até que o estado reverta sua decisão, dizendo que qualquer curso de psicologia avançada ministrado na Flórida violará a lei estadual ou os requisitos da faculdade.



“Estamos tristes por saber que hoje o Departamento de Educação da Flórida baniu efetivamente a AP Psychology no estado, instruindo os superintendentes da Flórida que o ensino de conteúdo fundamental sobre orientação sexual e identidade de gênero é ilegal de acordo com a lei estadual”, disse o College Board. "O estado disse que os distritos são livres para ensinar psicologia AP apenas se excluir qualquer menção a esses tópicos essenciais."



A notícia significa que os distritos escolares podem ter que reajustar rapidamente os horários de muitos alunos poucos dias antes do início de um novo ano letivo. Neste outono, cerca de 30.000 alunos foram matriculados para fazer o curso em todo o estado, disse o College Board.



O Comitê do curso de Psicologia Avançada defendeu o conteúdo do curso.



“Como comitê, afirmamos que gênero e orientação sexual são tópicos essenciais, antigos e fundamentais no estudo da psicologia. Estudantes de psicologia introdutória de nível universitário encontrarão gênero e orientação sexual como tópicos de estudo”, disse o comitê em um comunicado.



Fonte: NBC Miami.