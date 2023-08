Escolas Públicas de Broward darão refeições gratuitas aos alunos durante todo o ano letivo

As Escolas Públicas do Condado de Broward anunciaram que fornecerão café da manhã e almoço gratuitos para todos os alunos durante o próximo ano letivo de 2023-2024.

Esta iniciativa vem através da implementação de dois programas: a Provisão de Elegibilidade da Comunidade e um novo programa piloto para Almoço Gratuito Universal.



De acordo com o programa CEP, o BCPS oferecerá café da manhã e almoço gratuitos a todos os alunos que frequentarem 180 escolas distritais qualificadas.

O programa é possibilitado pelo Departamento de Agricultura dos EUA e está disponível em escolas onde 40% ou mais da população estudantil se qualifica para vários programas de assistência, como o Programa de Assistência Nutricional Suplementar, Assistência Temporária para Famílias Necessitadas, Medicaid e Extensão de Benefícios.

As famílias nessas escolas qualificadas não precisarão enviar uma inscrição para participar.

Para as 47 escolas não-CEP restantes, o BCPS apresentará o Piloto do Programa Universal de Almoço Gratuito. Este programa fornecerá almoços reembolsáveis a todos os alunos, independentemente de sua condição de elegibilidade.

Para manter o Piloto do Programa Universal de Almoço Gratuito e obter acesso a benefícios adicionais do Distrito, os pais são incentivados a preencher a inscrição on-line para Benefícios de Refeição e o Formulário de Pesquisa de Renda, ambos disponíveis em www.myschoolapps.com.

O BCPS Food and Nutrition Services preparou um ano escolar nutritivo para os alunos, apresentando promoções temáticas mensais. Para começar o ano em 21 de agosto, as lanchonetes em todo o distrito celebrarão com um tema tropical, oferecendo Cool Tropics Raspberry Maracujá Slushies e biscoitos ABC. Os alunos serão recebidos com folhetos divertidos, adesivos e decoração tropical vibrante. A Cool Tropics, parceira da BCPSFNS, organizou o concurso de design de pranchas do ano letivo 2022-2023.