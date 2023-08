Mais de 100 restaurantes oferecem desconto durante o ‘Dine Out Lauderdale’

Fort Lauderdale iniciou o "Dine Out Lauderdale" - evento do mês de agosto que incentiva a comer em restaurantes do condado de Broward por um preço acessível. Como o Miami Spice, o evento tem o foco em promoções de pratos variados durante todo o mês.



A Visit Lauderdale, organização responsável pela promoção do turismo na Grande Fort Lauderdale, anunciou a programação para o evento deste ano, que começou na terça-feira, 1º de agosto e vai até o dia 31.

Os clientes que visitam os restaurantes participantes podem escolher entre preços de US$ 45, US$ 55 e US$ 75 por pessoa, cada um incluindo uma refeição de três pratos selecionada com um toque elevado criado especificamente para a jornada do Dine Out.



Além de refeições sentadas e harmonizações, o Dine Out ampliou suas ofertas com descontos em doces e guloseimas, brunches, happy hours e experiências culinárias exclusivas, como aulas de culinária este ano.

Os novos acordos visam incentivar os moradores do sul da Flórida a explorar sua cultura gastronômica local.

Para ver a lista dos restaurantes participantes, clique aqui.