Resort em construção na FL realiza feiras de empregos com mais de 1.000 vagas

O Sunseeker Resort Charlotte Harbor, grande empreendimento que se prepara para abrir em outubro na costa oeste da Flórida, está realizando uma série de feiras de empregos, oferecendo mais de 1.000 vagas.



As primeiras feiras foram realizadas em julho e as próximas serão em 10, 19 e 29 de agosto, na Career Source Southwest Florida em Port Charlotte.



O resort, que está sendo construído pela Allegiant Travel Co., com sede em Las Vegas, está procurando funcionários para trabalhar em todos as áreas, incluindo operações hoteleiras, limpeza, alimentos e bebidas e varejo. A empresa diz que está procurando preencher cerca de 1.200 empregos.



Segundo um porta-voz, o resort já contratou ou fez ofertas para preencher cerca de 15% das vagas disponíveis.



Para ajudar a atrair funcionários, a Allegiant anunciou um pacote robusto de benefícios no mês passado, que inclui bônus de retenção de $ 100.000 e passagem aérea gratuita para destinos nos Estados Unidos.

Esses bônus seriam limitados a funcionários em período integral e os $ 100.000 seriam pagos em 10 anos após a conclusão de uma década de serviço.



Os elegíveis para o bônus, disse a empresa, incluem “funcionários assalariados em tempo integral ou selecionados contratados pelo Sunseeker Resort Charlotte Harbour antes da abertura do resort ou nos primeiros 30 dias após a abertura planejada do resort para outubro”.



Há também outros benefícios, incluindo assistência médica odontológica 401K.

Quanto ao salário e valor da hora, o porta-voz diz que vai depender do cargo e da experiência do candidato.

"Nossa equipe está constantemente fazendo avaliações de mercado para garantir que permaneçamos competitivos para cada tipo de posição."



O resort terá 785 quartos e está abrindo este ano após vários contratempos - COVID, um incêndio e o furacão Ian. Ele terá 20 restaurantes e bares, duas piscinas, um spa e salão de beleza, uma “experiência no nível do solo” de 117.000 pés quadrados, um retiro na cobertura apenas para adultos, 60.000 pés quadrados de espaço para reuniões, uma caminhada no porto e um campo de golfe.



A Allegiant informou em maio que a receita operacional do primeiro trimestre aumentou 29,9% em relação ao ano anterior, para US$ 649,7 milhões.



Qualquer pessoa que queira participar da feira de carreiras deve acessar a seção de carreiras do site da Sunseeker para RSVP e ver quais vagas estão abertas.