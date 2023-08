Preço da gasolina na Flórida atinge maior alta de 2023, mas volta a cair

Os preços do combustível na Flórida estão caindo um pouco depois de chegar à maior alta de 2023 de US$ 3,84 por galão, informou a AAA nesta segunda-feira, 7.

O recorde anterior de 2023 de US$ 3,72 por galão foi estabelecido em abril.



De acordo com a AAA, os preços da gasolina subiram impressionantes 18 centavos de dólar por galão na semana passada - o quarto salto semanal consecutivo na bomba.



A AAA informou que a média estadual de US $ 3,83 por galão no domingo era de 57 centavos por galão a mais do que os motoristas da Flórida pagaram no dia 4 de julho, mas os preços estão lentamente caindo, pois caíram dois centavos nos últimos dois dias.



Atualmente, os mercados metropolitanos mais caros são West Palm Beach-Boca Raton (US$ 3,96), Homosassa Springs (US$ 3,91) e Naples (US$ 3,90).

Os mercados metropolitanos mais baratos são Crestview-Fort Walton Beach (US$ 3,58), Pensacola (US$ 3,59) e Panama City (US$ 3,62).

“Os preços da gasolina na Flórida agora são os mais altos desde agosto do ano passado”, disse Mark Jenkins, porta-voz do AAA - The Auto Club Group. “Esses preços em alta foram impulsionados por alguns fatores. Temperaturas extremas ao longo da costa do golfo impediram que as refinarias operassem em plena capacidade. Globalmente, os preços do petróleo estão significativamente mais altos do que há um mês, já que os cortes na produção da OPEP causam um aperto na oferta global de petróleo”.



Petróleo



De acordo com a AAA, cerca de metade do preço do galão de gasolina é influenciado pelos preços do petróleo.



O petróleo bruto está agora acima de US$ 80 por barril, enquanto era negociado pouco abaixo de US$ 70 por barril no mês passado. O aumento se deve principalmente ao aperto no mercado global de petróleo.

Enquanto isso, o calor extremo no sul impediu que as refinarias de combustível operassem em plena capacidade, e as temperaturas extremas também podem causar avarias e falhas de equipamentos.



“Os motoristas devem esperar uma volatilidade contínua na bomba durante os próximos meses, principalmente à medida que nos aproximamos do pico da temporada de furacões”, continuou Jenkins. “A maior parte da gasolina da Flórida é fornecida por refinarias ao longo das costas do Texas, Louisiana e Mississippi. Os preços do gás podem disparar apenas com base na mera ameaça de um furacão atingir a região. A partir daí, a alta dos preços do gás – e por quanto tempo – seria baseada em se essas refinarias sofreram algum dano a longo prazo”.



Fonte: Local 10.