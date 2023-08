Professores não poderão chamar alunos por apelidos em alguns condados da FL

– Você sabia que agora professores das escolas públicas não podem chamar os alunos por apelido sem uma permissão dos pais?

Essa é a nova política em alguns condados da Flórida em relação aos nomes dos alunos.

No Condado de Seminole, Condado de Collier e vários outros, se um aluno preferir ser chamado de algo diferente de seu nome legal, o pai da criança deve enviar um consentimento por escrito antes que as escolas o reconheçam.

Isso está em conformidade com o Florida House Bill 1069.

O projeto, que virou lei depois de sancionado pelo governador, impede que os professores usem pronomes e apelidos na escola.

Alguns acham que a política visa alunos transgêneros e dizem que os professores já estão sobrecarregados com o que podem fazer ou dizer em sala de aula.

As Escolas Públicas de Miami-Dade não têm um formulário de permissão para pronomes e apelidos, mas espera-se que o conselho escolar discuta como implementar o HB 1069 durante sua reunião na próxima quarta-feira, 16 de agosto.

O primeiro dia de aula no condado de Miami-Dade é quinta-feira, 17 de agosto, em Broward

é segunda-feira, 21 de agosto e Orange County na região de Orlando, as aulas já começaram.