Adesivos em postos de gasolina da FL alertam sobre crianças e animais em carros quentes

À medida que os avisos de calor continuam, os motoristas que abastecem em todo o estado logo verão adesivos nas bombas de gasolina alertando contra deixar crianças e animais de estimação nos veículos.

"Nesta época do ano, quando todas as nossas famílias estão voltando para a escola e sabemos que todos estão ocupados mudando de horário, queremos ter certeza de que as pessoas estão tirando seus animais de estimação dos carros, que estão levando seus filhos fora desses carros", disse o comissário de Agricultura, Wilton Simpson na sexta-feira 10 de agosto.

O Departamento de Agricultura e Serviços ao Consumidor supervisiona a regulamentação das bombas de gasolina. Os adesivos foram uma ideia do xerife do condado de Brevard, Wayne Ivey.

"É apenas um lembrete constante para garantir que você não está fazendo isso (deixar crianças e animais de estimação em veículos quentes)", disse Ivey. “Novamente, todos nós, você sabe (dizer), 'Eu só vou entrar na loja por um momento. Eu já vou sair.' E então algo acontece e você fica lá por mais tempo do que esperava."

Uma lei da Flórida de 2016 permite que qualquer pessoa quebre as janelas de veículos para resgatar animais de estimação ou pessoas vulneráveis que se acredita estarem em perigo devido ao calor