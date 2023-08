Campanha visa ajudar funeral de brasileira em Pompano Beach (FL)

"Queridos amigos infelizmente venho lhes comunicar que nossa querida amiga Diocezana Bittencourt, nossa Zana, nos deixou essa manhã (dia 23) subitamente. Zana sempre foi um raio de luz e alegria por onde ela estivesse. Conto com a ajuda de todos que puderem ajudar com as despesas de funeral", informa a amiga Thayanne Meirelles.

O funeral será realizado no sábado, dia 26, entre 11:00 am e 1:00 pm.



Local: Eden Funeral Services, 2450 W Sample Rd Ste 2 - Pompano Beach, FL 33073.



Flores poderão ser enviadas ao mesmo local até a sexta-feira, dia 25, às 3:30 pm, segundo a amiga, que criou uma campanha no GofundMe para ajudar com as despesas do funeral e também para o único filho. que ela deixa.



"Estamos organizando esse GofundMe porque ela deixa um filho de 20 anos sozinho aqui, sem família, estão todos no Brasil. Se puder ajudar agradecemos muito", disse Thayanne Meirelles ao Gazeta News.