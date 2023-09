Vendas sem impostos na FL para itens de furacões vai até 8 de setembro

A temporada de furacões está cada vez mais ativa e pode trazer uma outra forte tempestade para o estado no final da próxima semana. Moradores da Flórida têm até a sexta-feira, 8, para comprar itens de sobrevivência.



A segunda isenção fiscal do ano para “preparação para desastres” do estado vai até 8 de setembro. A isenção fiscal ocorre enquanto o Centro Nacional de Furacões monitora dois sistemas climáticos no Atlântico com alta probabilidade de se tornarem depressões tropicais no final desta semana.



“Talvez em junho os furacões não estivessem tanto na mente de todos. Claramente, os trópicos se iluminaram nas últimas semanas e as pessoas estão preocupadas com os furacões”, disse o presidente da Federação de Varejo da Flórida, Scott Shalley. “Acho que (a isenção fiscal) é uma grande oportunidade para sair, se preparar e economizar algum dinheiro enquanto entramos no auge da temporada de furacões.”



Este é o primeiro ano em que o estado realiza duas isenções fiscais de preparação para desastres. O primeiro período foi de 27 de maio a 9 de junho, próximo ao início da temporada de furacões em 1º de junho. Economistas estaduais projetaram que os dois períodos economizarão US$ 143,8 milhões para os consumidores em impostos sobre vendas.

Os legisladores da Flórida aprovaram nesta primavera um amplo projeto de lei tributária (HB 7063) que incluía uma série de isenções fiscais. Isso incluiu um feriado de três meses, apelidado de “Freedom Summer”, que proporcionou isenções de impostos sobre vendas para recreação, itens ao ar livre e eventos de entretenimento até 4 de setembro.