Conselho Escolar de Miami-Dade vota pelo não reconhecimento do Mês da História LGBTQ+

O Conselho Escolar do Condado de Miami-Dade votou pelo não reconhecer do mês de outubro como o Mês da História LGBTQ+.

O patrocinador, em reunião do comitê na semana passada, disse que é um gesto simbólico, como fazem com outros meses, como o Mês da Herança Hispânica e o Mês da História Negra.

“Como o LGBTQ existe em Miami-Dade, ele fez contribuições significativas para nosso país e condado e temos alunos LGTBQ”, disse Lucia Baez-Geller, membro do Conselho Escolar de Miami-Dade. “Isso não impacta nem afeta os materiais instrucionais, e não posso acreditar que tenho que dizer isso em voz alta, mas este item não doutrina nossos alunos em qualquer tipo de estilo de vida.”

Os membros do Conselho Escolar, no entanto, votaram não à proposta pela segunda vez após uma maratona de 12 horas de reunião na quarta-feira, 6.

Como esperado, os nomeados pelo governador Ron DeSantis estavam entre os membros do conselho que votaram não.

A presidente do conselho, Mari Tere Rojas, também votou não.

Numa reunião na quarta-feira, o vice-presidente Danny Espino, juntamente com os membros do conselho, expressaram preocupação com a legalidade da resolução, dizendo que poderia violar os limites da lei dos Direitos dos Pais na Educação sobre a discussão da identidade sexual e de género no sistema educativo K-12.

“Neste momento, infelizmente, não posso apoiar isto”, disse Espino.

DeSantis sancionou o polêmico HB1557 em 28 de março de 2022, e a lei entrou em vigor em 1º de julho do ano passado.

Na reunião do comitê na semana passada, os membros nomeados ou endossados por DeSantis prometeram não votar a favor do item.

“Como autoridades constitucionais, temos que defender a lei estadual e está muito claro o que é essa lei”, disse Monica Colucci, membro do Conselho Escolar de Miami-Dade.

Alguns membros do conselho citaram a atual Lei dos Direitos dos Pais, no que os críticos chamam de “Lei Não Diga Gay”, como o motivo.



Mas o advogado do conselho escolar disse que itens semelhantes foram aprovados nos condados de Broward e Orange e não infringem a lei.

“Nossos alunos estão lá fora e são visíveis, e não podemos colocá-los de volta nas sombras, infelizmente, como algumas pessoas gostariam de fazer”, disse Baez-Geller.

Veja como cada membro do conselho votou:

Luísa Santos – SIM

Dorothy Bendross-Mindingall - SIM

Lúcia Baez-Geller - SIM

Roberto J. Alonso - NÃO

Danny Espino - NÃO

Mari Tere Rojas – NÃO

Mônica Colucci - NÃO

Maria Blanco - NÃO

Fonte: Local 10.