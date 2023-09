Consulado divulga lista de contemplados para curso de inglês gratuito na FL

O Consulado-Geral do Brasil em Miami divulgou o nome dos 50 contemplados para o curso de inglês gratuito doado pela American English Academy em parceria com a Florida Luxury Magazine.



A lista foi elaborada com o nome dos 50 primeiros inscritos que enviaram o formulário preenchido corretamente. A American English Academy entrará em contato com os contemplados a partir do email informado no formulário.



Em razão do número limitado e alta procura, o consulado informou que está trabalhando com a American English Academy para oferecer novas oportunidades de cursos para a comunidade brasileira.

“Essa é a primeira vez que apoiamos uma iniciativa de doação de cursos de inglês”, disse o Cônsul-Geral do Brasil em Miami, o embaixador André Odenbreit. “O domínio da língua inglesa é muito importante para quem vive nos EUA, seja para fins profissionais, sociais ou para tratar de forma mais efetiva com autoridades locais”, completou.

Os cursos e serviços doados têm o valor estimado de $25 mil e serão integralmente oferecidos aos brasileiros residentes na Flórida, com o objetivo de desenvolver as habilidades linguísticas necessárias para o alcance de melhores oportunidades de emprego no mercado local.



Os cursos serão desenvolvidos de forma virtual, no modelo de ensino à distância, com até 10 horas de aulas individuais com professores dedicados a tirar dúvidas e avaliar o desenvolvimento dos alunos.



A lista dos contemplados pode ser acessada na página oficial do Consulado.