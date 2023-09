Mulher que teve tatuagem feita à força no rosto ganha remoção à laser

Uma mulher de 37 anos da Flórida está se submetendo à remoção de uma tatuagem a laser para apagar uma tatuagem escura no rosto que ela recebeu contra sua vontade há mais de uma década. Taylor White diz que quer cobrir marcas ofensivas feitas durante uma experiência traumática quando ela tinha 21 anos.

Taylor disse que não conseguiu avançar em sua carreira na área de saúde mental devido à notável tatuagem que obteve em 2008.

Agora, graças a um ato de generosidade de um estranho que conheceu online, ela finalmente está removendo a tatuagem de blackout por meio de um procedimento a laser demorado e doloroso.



Em declarações ao The New York Post, Taylor disse: "Eu entendo que minha aparência é bem diferente e pode abalar alguém com sua própria condição. Isso está realmente removendo uma parte de mim que não represento mais."

A provação de Taylor começou depois que um doloroso divórcio a deixou sem teto e ela conheceu um namorado que ela afirma ter se tornado abusivo. Em seu aniversário de 21 anos, depois de sair para beber pela primeira vez, ela se lembra de ter acordado com dores e com palavras horríveis tatuadas em seu rosto, sem conseguir se lembrar da noite anterior. Ela suspeita que tenha sido agredida.

Semanas depois, quando ela voltou ao trabalho, seu chefe se ofereceu para “apagar” para que ela pudesse “viver uma vida normal”, devido às mensagens obscenas tatuadas em seu rosto. A tatuagem de encobrimento foi feita em 2008, mas a normalidade permaneceu indefinida, já que seus empregos eram continuamente recusados.

Isso mudou depois de um encontro online casual com Karridy Askenasy, conhecido como TheDadBot. Compelida por sua história, Karridy se ofereceu para pagar pela remoção a laser da tatuagem preocupante.

“O problema que ela estava enfrentando teve um efeito pessoal sobre ela”, disse Karridy, “estava impedindo-a de fazer o melhor possível”.

Mas Removery mais tarde concordou em remover a tatuagem sem nenhum custo. O processo pode levar mais de dois anos para extrair totalmente a tinta escura.

“É um processo gradual, mas que produz resultados permanentes e transformadores”, disse Carmen Vanderheiden Brodie, da Removery.

Taylor começou a compartilhar sua jornada no TikTok para desestigmatizar as doenças mentais. Ela agora tem mais de 22 mil seguidores e disse que "gostaria que alguém me dissesse que está tudo bem não estar bem e pedir ajuda”.