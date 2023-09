Forbes revela os melhores empregadores na Flórida; veja a lista

A Forbes publicou recentemente sua lista anual dos Melhores Empregadores da América por Estado.

Mais de 1.300 empresas entraram na lista – que analisa mais profundamente quais empresas são opções mais próximas de casa para os trabalhadores – e quase 270 delas foram eliminadas em vários estados, disse a Forbes.

Para compilar o ranking, a Forbes e o Statista entrevistaram 70 mil trabalhadores de empresas com no mínimo 500 funcionários em todos os 50 estados. Os entrevistados foram convidados a avaliar o seu empregador com base em: condições de trabalho, diversidade, pacotes de remuneração, potencial de desenvolvimento, imagem da empresa e muito mais. Eles também foram questionados se recomendariam sua empresa a outras pessoas.

“Descobrimos uma desconexão interessante em termos de como os trabalhadores vivenciam seus empregos”, disse Kim Parker, diretora de pesquisa de tendências sociais da Pew. “A maioria diz que está muito satisfeita com o lado humano do trabalho – as suas relações com os colegas de trabalho e o supervisor. Estão muito menos satisfeitas com a sua remuneração e com as oportunidades que lhes são dadas para promoção ou progresso.”

Na Flórida, o principal empregador é a NASA, seguida pela Costco e pelo Google. Já o principal empregador com sede na Flórida é o Sarasota Memorial Hospital, ocupando a quarta posição.

Os 10 primeiros empregadores do estado são:

NASA

Costco

Google

Sarasota Memorial Hospital

Microsoft

Cisco Systems

Fidelity Investments

Capital One

Hilton Worldwide Holdings

Delta Air Lines

Para ver a listagem completa, clique aqui.