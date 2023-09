Amazon inaugura loja sem caixa no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood

O Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood abriu sua primeira loja sem caixa em parceria com a Amazon. É o primeiro local em um aeroporto da Flórida a apresentar a nova plataforma de compras.



Agora, os passageiros que viajam pelo aeroporto poderão desfrutar do “The Market at Las Olas”, que é alimentado pelas tecnologias “Just Walk Out” e “Amazon One” da Amazon, afirma a Comissão do Condado de Broward.



Os sistemas de checkout gratuito, também chamados de checkout sem caixa, são sistemas de checkout autônomos que detectam a escolha de produtos dos clientes e cobram por esses produtos no final de sua experiência de compra.



A loja, localizada no Terminal 3 entre os saguões E e F, após passar pela segurança, terá sanduíches, batatas fritas, salgadinhos, bebidas esportivas e refrigerantes para os clientes simplesmente pegarem e levarem, dizia o comunicado.



Os clientes podem entrar usando cartão de crédito ou passando a palma da mão sobre um dispositivo Amazon One na entrada, e a tecnologia detectará o que os compradores retiram ou devolvem às prateleiras, disse o comunicado.

The Market on Las Olas is now open post-security in Terminal 3, and #FLL is thrilled to be the first Florida airport to feature @Amazon’s checkout-free shopping platform. This new @DelawareNorth concession redefines the “grab-and-go” experience. Read more: https://t.co/STx4DKPZvm pic.twitter.com/SHPmIN2WTQ