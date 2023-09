Brasileira de 20 anos morre atropelada em Aventura (FL); polícia busca pelo motorista

Um brasileira de 20 anos morreu atropelada no domingo, 17, quando ia de bicicleta para o trabalho no nordeste de Miami-Dade, perto da Ives Dairy Road, segundo a polícia. O motorista fugiu do local sem prestar socorro.



As unidades da Polícia e do Corpo de Bombeiros de Miami-Dade responderam ao local do atropelamento no cruzamento da Northeast 14th Avenue com a 205th Terrace, pouco depois das 10h de domingo.



Maria Araújo Muniz de Souza foi levada ao Aventura Trauma Center, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.



Os investigadores disseram que ela estava andando de bicicleta quando foi atropelada por um Toyota Tundra dourado, modelo entre 2007 e 2013. Após o acidente, o motorista fugiu em direção desconhecida. A polícia oferece uma recompensa de até $5 mil para pistas que levem ao paradeiro e prisão do criminoso.



Qualquer pessoa com informação sobre o atropelamento ou sobre o possível paradeiro do motorista, pode ligar para Miami-Dade Crime Stoppers no número 305-471-TIPS, de forma anônima.

Uma campanha foi aberta no GoFundMe para arrecadar fundos para o funeral.



"Oi gente, minha melhor amiga faleceu hoje de manhã indo pro trabalho de bike e um carro atropelou ela. Se vocês conseguirem ajudar mesmo sendo pouco e uma ajuda imensa pra ajudar a família dela e com todos os custos do velório. Obrigada!", escreveu a amiga Raissa Barreto.