Ladrões furtam peças de carros em aeroportos de Miami e Fort Lauderdale

Ladrões estão aproveitando áreas sem supervisão de câmeras para furtar peças de automóveis estacionados em aeroportos do sul da Flórida.



Dois homens foram detidos, acusados de roubar peças de um Jeep Wranglers estacionados nos aeroportos internacionais de Miami e Fort Lauderdale-Hollywood.



Os suspeitos, Jonathan Quintero e Diogenes Morel Martinez, de 22 e 25 anos, levaram o capô, o para-choque dianteiro, um pneu sobressalente e uma antena do jipe de um viajante no dia 7 de setembro no Miami International Airport (MIA), segundo a polícia.

O MIA divulgou um comunicado dizendo que as câmeras de vigilância nas garagens não cobriram a área do assalto.

Na semana passada, ocorreram casos semelhantes no Aeroporto Internacional de Palm Beach em locais onde não havia câmeras de vigilância.

Os detetives pedem a qualquer pessoa com informações sobre o caso que ligue para o Broward County Crime Stoppers no número 954-493-8477 e para o Miami-Dade County Crime Stoppers no número 305-471-8477.



Fonte: Local 10.