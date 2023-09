Prisão de motorista indocumentado na Flórida aumenta as tensões entre México e Flórida

A detenção de um cidadão mexicano acusado de transportar imigrantes indocumentados para o estado está a agravar as relações entre a Flórida e o México, cujo presidente e diplomatas acusam o governador Ron DeSantis de ser anti-imigrante.



O processo criminal contra Raquel López Aguilar – um indocumentado do estado de Chiapas, que vive em Tampa e trabalha como carpinteiro – é o primeiro caso em que um cidadão mexicano foi acusado sob uma nova lei da Flórida que visa pessoas que conduzem imigrantes indocumentados para o estado.



Sob a orientação do Presidente Andrés Manuel López Obrador, as autoridades diplomáticas mexicanas na Flórida estão a intensificar os esforços para defender os mexicanos acusados de violar a nova lei de DeSantis, incluindo López Aguilar. “O governo mexicano está nos enviando recursos para pagar este caso”, disse o cônsul mexicano em Orlando, Juan Sabines, em entrevista quarta-feira ao Herald/Times enquanto dirigia para visitar López Aguilar em uma prisão no condado de Hernando.



Pai de dois filhos, López Aguilar enfrenta quatro acusações criminais e uma contravenção por dirigir sem carteira válida e está programado para ser processado em Brooksville nesta quinta-feira. Perante a nova lei, ele é acusado de violar uma disposição estadual que considera crime de terceiro grau de contrabando de pessoas o transporte “consciente e intencional” de imigrantes indocumentados para o estado, um crime punível com até cinco anos de prisão.



De acordo com o relatório policial, ele foi preso em 21 de agosto depois que um policial da Patrulha Rodoviária da Flórida o deteve porque a van que ele dirigia tinha vidros “obviamente mais escuros” do que o limite legal e grandes rachaduras no para-brisa. Agentes da Patrulha Federal de Fronteira também responderam ao local. "López Aguilar e todos os seis passageiros da van “entraram ilegalmente nos Estados Unidos. Os adultos forneceram identidades mexicanas e uma criança de 7 anos foi identificada pelo nome completo e data de nascimento. Aguilar e um passageiro já haviam sido deportados", afirma o relatório.



López Aguilar informou que sabia que alguns ocupantes entraram ilegalmente nos Estados Unidos e presumiu que os outros também o fizeram. A polícia observou que López Aguilar tinha vários recibos de transferências de dinheiro nos bolsos, prova que o estado determinou, ele havia viajado da Geórgia. Sabines, no entanto, diz que não há provas de que López Aguilar era o motorista quando cruzou a divisa do estado da Geórgia para a Flórida, o que ele diz que o estado precisaria provar.



Ele morava com colegas em Tampa e trabalhava para uma construtora com sede na Geórgia, viajando frequentemente entre estados. Ele era o ganha-pão da família, que está no México, disse Sabines. Ele confirmou ao Miami Herald que o veículo, uma van de 1997 registrada na Geórgia e processada como prova, pertencia a uma construtora local.



Fonte: Miami Herald.