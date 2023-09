Potencial tempestade tropical se forma na costa da Flórida

Um ciclone deve se transformar em tempestade tropical e impactar a vida na costa da Flórida neste final de semana. Além do furacão Nigel, que ainda tem provocado ventos fortes e correntezas na costa leste dos EUA, o Centro Nacional de Furacões está monitorando o Ciclone Tropical 16.



Ondas com risco de vida e condições de correntes de retorno geradas por este sistema afetarão grande parte da costa leste dos Estados Unidos durante o fim de semana, incluindo as Carolinas e o sul da Flórida. Ele tem 60% de chance de se formar nos próximos dois a sete dias. Se o sistema for nomeado, ele se chamará Ophelia.



"Condições de tempestade tropical se espalhando em direção à costa da Carolina do Norte" informou o Centro.

O Serviço Meteorológico Nacional em Miami disse nesta sexta-feira que condições marinhas perigosas estão previstas para se desenvolverem nas águas do Atlântico ao largo do condado de Palm Beach no fim de semana, juntamente com um alto risco de corrente de retorno, devido aos mares elevados associados a uma ondulação de norte do Potencial Ciclone Tropical 16. Um risco elevado de correntes de retorno também pode afetar as praias de Miami-Dade e Broward.



O sistema estava a cerca de 340 milhas a sudeste de Charleston, Carolina do Sul e cerca de 395 milhas ao sul de Cape Hatteras, Carolina do Norte nesta sexta-feira, 22.



Uma outra onda tropical a algumas centenas de quilômetros a sudoeste das Ilhas de Cabo Verde enfrenta condições ambientais propícias ao desenvolvimento. É provável que essa depressão tropical se forme neste fim de semana ou no início da próxima semana. A chance de formação em 48 horas é de 50% e 80% em sete dias.



Fonte: Miami Herald.