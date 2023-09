Flórida, Idaho e Carolina do Sul registraram maior crescimento populacional em 2022

A Flórida viu o maior aumento percentual da população do país em 2022. A renda média também aumentou em todo o estado, segundo dados do censo divulgados na semana passada.



A população do estado aumentou em mais de 463.000 residentes, para mais de 22 milhões de pessoas – um aumento de 2,1% de 2021 a 2022. A população é afetada pela imigração e pela emigração, mas também pelos nascimentos e mortes.



Tampa Bay foi uma das regiões metropolitanas de maior destaque, com um aumento de 2,2% no mesmo período, passando de 3.219.514 residentes para 3.290.730.



Nacionalmente, Flórida (+2,1%), Idaho (+2%) e Carolina do Sul (+1,8%) registraram as taxas mais altas de crescimento populacional entre 2021-2022. Por outro lado, Nova York (-0,8%), Louisiana (-0,7%) e Illinois (-0,7%) registraram as maiores quedas.







A renda familiar média na área metropolitana de Tampa-St. Petersburgo-Clearwater aumentou 3,5% entre 2019 e 2022, de acordo com dados da ACS.



A renda média de Tampa Bay foi de US$ 69.290 em 2022, acima dos US$ 66.938 em 2019, ajustado pela inflação. A parcela de residentes de Tampa Bay que ganham mais de US$ 100.000 aumentou de 26% para 34% entre 2019 e 2022.



Fonte: Axios.