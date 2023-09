Brightline inaugura rota Orlando-Miami; acidente fatal é reportado em Delray Beach (FL)

O tão esperado trecho de trem de alta velocidade da Brightline de Orlando até Miami e outras cidades populares do sul da Flórida foi inaugurado nesta sexta-feira, 22. Também hoje, um acidente fatal foi reportado em Delray Beach (FL).



A Brightline é o serviço ferroviário de passageiros de alta velocidade da Flórida. No início deste ano, fez história como o trem mais rápido do Sudeste, atingindo velocidades de 130 mph.

As viagens nos trens de alta velocidade abrangem atualmente Orlando, Miami, Aventura, Fort Lauderdale, Boca Raton e West Palm Beach. A companhia tem planos de estender até Tampa em um futuro próximo.



A viagem de Orlando a Miami em um trem direto da Brightline é de três horas, e de Orlando a West Palm Beach é feita em duas horas. A estação de Orlando operará diariamente, oferecendo 16 viagens de ida e volta da Flórida Central ao Sul da Flórida.



O moderno espaço de dois andares da Brightline em Orlando está localizado ao lado do Terminal C do Aeroporto Internacional de Orlando (MCO). A estação Brightline Orlando está localizada em 10705 Jeff Fuqua Blvd. Sul, Orlando FL 32827.



Custo da passagem Brightline para Orlando



A empresa oferece duas classes de serviço: SMART e PREMIUM. O serviço PREMIUM da Brightline fornecerá bebidas e lanches gratuitos em um lounge e ônibus dedicados.



As tarifas SMART só de ida começarão em US$ 79 e as tarifas PREMIUM só de ida começarão em US$ 149, de acordo com o site da Brightline.



Horários



Durante a semana, as partidas de hora em hora no sentido sul de Orlando para Miami funcionarão das 5h às 20h50. O primeiro trem no sentido sul de Orlando chega a Miami às 8h30. As partidas de hora em hora no sentido norte de Miami para Orlando funcionarão das 6h50 às 21h45. O primeiro trem rumo ao norte vindo de Miami chegará a Orlando às 10h15.

Nos fins de semana, as partidas de hora em hora no sentido sul de Orlando para Miami funcionarão da mesma forma que nos dias de semana, com o primeiro trem no sentido sul de Orlando também chegando em Miami às 8h30 e funciona até 21h45. O primeiro trem rumo ao norte vindo de Miami chegará a Orlando às 9h15.



Acidente



Também nesta sexta-feira, 22, a empresa comunicou um acidente fatal ocorrido em outra linha, por volta das 6am em Delray Beach, pouco antes do trem inaugural partir de Miami. Segundo a polícia local, um trem da companhia atropelou um pedestre na Southeast 2nd Avenue e Southeast 4th Street. As autoridades não identificaram imediatamente a pessoa que morreu. O caso segue em investigação. O acidente não afetou o itinerário da nova linha.



Fonte: canal Fox35.