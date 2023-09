Corpo encontrado em boca de jacaré na FL era de uma mulher de 41 anos

O corpo encontrado na boca de um jacaré em um canal de Largo, uma área residencial no condado de Pinellas, na Flórida, era de Sabrina Peckham, de 41 anos, que estava morando numa área de floresta próxima.



Por volta das 2pm da sexta-feira, 22, a polícia respondeu a um chamado na área da 134th Avenue North e 121st Street North após receber a denúncia de um corpo avistado na hidrovia, disse o Gabinete do Xerife do Condado de Pinellas em um comunicado à imprensa.



JaMarcus Bullard, o homem que flagrou o animal carregando o corpo, relatou ao portal Spectrum News 13 que jogou uma pedra no jacaré, que estava em um canal na região de Largo, na Flórida, para conferir se de fato era um animal.



"Ele puxou o corpo. Estava segurando na parte mais baixa do torso e puxou para baixo da água", contou. Assim que viu a cena, JaMarcus notificou as autoridades e gravou um vídeo do momento.



Com a ajuda da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida, o jacaré foi morto e retirado da água. Então, os policiais e agentes da comissão conseguiram recuperar com segurança os restos mortais da mulher.



Filha



A causa da morte da vítima está sendo verificada pelas autoridades em uma autópsia. “Ninguém espera ouvir que sua mãe morreu nessas circunstâncias”, disse a filha, Breauna Dorris, de 23 anos. Segundo ela, a mãe não tinha onde morar e morava em uma área arborizada próxima onde foi encontrado o corpo.



Todos os dias Peckham passava pela casa de Dorris para visitar seus netos. Quando ela não apareceu na quinta à noite e na sexta de manhã, a filha teve um pressentimento de que o corpo encontrado com o jacaré poderia ser da mãe. “Minha mãe escolheu o caminho errado na vida, com certeza, mas era boa pessoa”, explicou ela, ao dizer que a mãe tinha problemas com drogas e já foi presa por invasão de propriedade.



“Acredita-se que ela pode ter caminhado de ou para seu acampamento perto do riacho no escuro e o crocodilo atacou na água”, disse Dorris, que iniciou uma campanha GoFundMe para arrecadar fundos para a cremação de sua mãe e outras despesas relacionadas.



De acordo com um comunicado do gabinete do xerife do Condado de Pinella, o animal tinha quase 4 metros de comprimento e 21 centímetros de altura (macho de 13 pés e 8,5 polegadas).



Moradores disseram que é comum a aparição de jacarés na região, contudo, não tão grandes.



Fonte: canal Fox35.