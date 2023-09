Homem tenta sequestrar criança de 2 anos em parque de Miami-Dade (FL)

A polícia está procurando um homem que tentou sequestrar um menino de dois anos em um parque no condado de Miami-Dade há pouco mais de uma semana.

Segundo as autoridades, o incidente aconteceu por volta de 12h15 em 15 de setembro em Southridge Park, localizado na 11250 Southwest 192nd Street.

De acordo com a polícia de Miami-Dade, a mãe da criança estava no parque quando percebeu um homem caminhando em direção ao playground e sentando-se em um banco. Ele ficou sentado por um tempo, segundo ela. Quando a mãe se levantou e pegou o filho para ir embora, o homem foi atrás.



Enquanto ela caminhava em direção ao carro com o filho, ela o sentiu sendo puxado e, quando se virou, viu um homem agarrando seu filho pelo ombro e puxando-o para longe dela.



A mulher confrontou o homem, que soltou a criança e ela então correu para o carro, segundo a polícia.



As autoridades divulgaram um esboço do homem, descrito como tendo entre 1,80m e 1,80m, pesando entre 200 e 220 libras, entre 30 e 45 anos, cabelos e olhos escuros.



Qualquer pessoa com informações deve ligar para Miami-Dade Crime Stoppers no número 305-471-8477.







Miami, em particular, está na lista das principais cidades de tráfico humano nos EUA. O Aeroporto Internacional de Miami é considerado um centro para esses casos devido às intensas viagens domésticas e internacionais. É ainda relatado que no condado de Miami-Dade, 67% das vítimas do tráfico são locais e 40% são menores. 439.890 pessoas vivem em Miami e a taxa de criminalidade é de 0,08%.



As outras cidades dos EUA com alto índice de tráfico humano são (em ordem decrescente): Atlanta, na Geórgia; Washington D.C.; Las Vegas, Nevada; e Houston, Texas. Os dados são do site Insider Monkey.







De acordo com o Departamento de Estado dos EUA, aproximadamente 27,6 milhões de pessoas são vítimas de tráfico humano em todo o mundo. Esta indústria criminosa impulsionada pelo mercado ilegal aumentou chocantes 12% entre 2016 e 2021, com base na simples economia da procura e da oferta.



Como tal, os principais centros de tráfico de seres humanos no mundo incluem Las Vegas nos EUA, México, países das Caraíbas, Brasil, Alemanha e Países Baixos, Israel, e também nos Estados do Médio Oriente/Golfo.



Nos EUA, os estados com a maior atividade de tráfico humano registrada incluem Califórnia, Texas e Flórida. Numerosos processos foram movidos contra grandes redes de hotéis, como Marriott International, Inc., Hilton Worldwide Holdings Inc. sinais de tráfico humano. Alguns bancos acusados deste crime incluem JPMorgan Chase & Co. e Deutsche Bank Aktiengesellschaft.

Leia mais em

FLÓRIDA REGISTRA ALTO ÍNDICE DE DESAPARECIMENTO E SEQUESTRO INFANTIL; BRASILEIRA FAZ ALERTA