Aeroporto Internacional de Tampa é eleito o melhor grande aeroporto da América do Norte

O Aeroporto Internacional de Tampa foi eleito o melhor grande aeroporto da América do Norte pela segunda vez consecutiva em um estudo anual da J.D. Power.



O Estudo Anual de Satisfação em Aeroportos da América do Norte classifica os grandes aeroportos com base na satisfação geral do cliente em uma escala de 1.000 pontos. Um grande aeroporto é definido como tendo de 10 a 32,9 milhões de passageiros por ano.

O estudo é baseado em 27.147 pesquisas concluídas com residentes dos EUA e do Canadá, realizadas entre agosto de 2022 e julho de 2023. Ele mediu a satisfação geral dos viajantes com os grandes aeroportos norte-americanos avaliando seis fatores:

- Acessibilidade ao aeroporto (chegar ao aeroporto/sair do aeroporto)

- Check-in/verificação de bagagem (conforme aplicável)

- Verificação de segurança

- Alimentos, bebidas e varejo

- Instalações do terminal (saguões, salões, sinalização, banheiros e áreas de portão)

- Retirada de bagagem (conforme aplicável)



O maior aeroporto da América do Norte: Aeroporto Internacional de Tampa



Pelo segundo ano consecutivo, o Aeroporto Internacional de Tampa é o melhor grande aeroporto da América do Norte com base na satisfação do cliente, com uma pontuação de 832/1.000.

Em 2021, a CN Traveller classificou o aeroporto entre os 10 melhores da América e em 2020, o Airports Council International nomeou-o o melhor aeroporto da América do Norte pelo seu tamanho, de acordo com o site do aeroporto.



O aeroporto da Flórida atende mais de 90 destinos diretos em diversas companhias aéreas, incluindo American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue e outras.



10 melhores grandes aeroportos da América do Norte em 2023:



1-Aeroporto Internacional de Tampa (TPA)

2 -Aeroporto John Wayne, Condado de Orange (SNA)

3-Aeroporto Internacional de Salt Lake City (SLC)

4-Aeroporto Dallas Love Field (DAL)

5-Aeroporto Internacional Raleigh-Durham (RDU)

6-Aeroporto Internacional de Sacramento (SMF)

7-Aeroporto William P. Hobby (HOU)

8-Aeroporto Internacional Louis Armstrong de Nova Orleans (MSY)

9-Aeroporto Internacional de San Antonio (SAT)

10-Aeroporto Internacional de Calgary (YYC)



O Aeroporto John Wayne em Orange County, Califórnia, foi classificado como o segundo melhor grande aeroporto dos EUA, com uma pontuação de 829/1.000. O aeroporto da Califórnia foi renomeado em 1979 em homenagem ao ator John Wayne, que morava nas proximidades de Newport Beach e morreu no mesmo ano.

De acordo com o site do governo de Newport Beach, em 2022, a SNA movimentava mais de 11,3 milhões de passageiros anuais e aproximadamente 130 voos comerciais, sem incluir voos da Aviação Geral, por dia.



Fonte: CNBC.