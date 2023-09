Deputado da FL propõe caça a ursos após aumento dos animais no estado

Um legislador do norte da Flórida propôs que o estado permita a caça a ursos depois de um aumento da presença dos animais em áreas urbanas e rurais do estado.



O deputado Jason Shoaf, R-Port St. Joe, pediu apoio para uma caça legal na quarta-feira, 27. O xerife do condado de Franklin, A.J. Smith, levantou a questão como forma de ajudar a administrar a população de ursos da área após aumento dos relatos e interações entre humanos e ursos no condado rural de Smith, a sudoeste de Tallahassee.



Autoridades se reunirão com funcionários da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida para discutir o que pode ser feito. A caçada seria ao urso negro, cuja estimativa mais recente da Comissão de 2017 colocou essa população de ursos na Flórida em 4.050.



Eles aparecem nas frentes das casas e até em locais com muita gente. No dia 18, a presença de um urso negro em uma árvore no Magic Kingdom atrasou a abertura de atrações e causou um pouco de alvoroço no parque, que foi fechado por algumas horas. O urso acabou sendo capturado na tarde do mesmo dia.



Shoaf, que introduziu legislação nos últimos dois anos sobre poder matar ursos, disse durante uma reunião da delegação legislativa do condado de Franklin em Apalachicola que “este problema dos ursos está fora de controle”. “É disso que precisamos aqui no norte da Flórida. Estamos inundados. Temos muitos. Até fazermos isso, continuaremos a ter esses problemas.”



A proposta ainda não foi ouvida nas comissões. Ela permitiria que as pessoas matem ursos sem licença ou autorização quando se sintam ameaçadas ou acreditem que tal força seja necessária para proteção. Shoaf disse que continuará a apresentar a legislação “até que possamos encontrar uma solução”.



A caça ao urso tem sido uma questão controversa na Flórida. O estado realizou uma caçada pela última vez em 2015, que deveria resultar na morte de 320 ursos em um período de uma semana. Depois de dois dias, 304 estavam mortos.



Na época, a Flórida tinha cerca de 2.500 ursos negros nas quatro regiões do estado – o Panhandle oriental, o nordeste da Flórida, o centro-leste da Flórida e o sul da Flórida – onde as caçadas eram realizadas. Cada área tinha mais de 200 ursos em uma estimativa de 2002.



Fonte: WSFU.