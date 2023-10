Três cidades da Flórida estão entre as melhores dos EUA para jogadores online

Tampa, Orlando e Jacksonville ficaram entre as 10 melhores cidades dos Estados Unidos para jogadores online em 2023. O Privacy Journal divulgou sua lista das 100 principais cidades dos EUA para jogadores online em setembro.



No ranking geral, Tampa ficou em 3º, Orlando em 5º e Jacksonville em 9º lugar. As cidades de Nova York e Raleigh, na Carolina do Norte, ficaram no topo da lista, respectivamente.



Para as classificações, foram levados em consideração fatores como habitabilidade, qualidade da Internet, acesso ao varejo e oportunidades educacionais em indústrias relacionadas a jogos.



Embora Orlando não tenha levado a melhor em termos de habitabilidade e estrutura da Internet, ficou em segundo lugar em acesso a comunidades de jogos e em sétimo em oportunidades educacionais.



Outras cidades da Flórida também entraram mais abaixo na lista. Miami ficou em 23º lugar, Port St. Lucie ficou em 84º e São Petersburgo ficou em 85º.



Miami é o lar de muitas lojas GameStop e tem alguns locais da Best Buy. Isso, e o fato de ser sede de muitas convenções, como OtakuFest e Florida Supercon, classificaram-no bastante bem na categoria de comunidade de jogos. Infelizmente, o alto custo de vida e a atroz infra-estrutura da Internet diminuíram sua audiência.



As melhores cidades para jogadores e suas características, segundo o ranking:



- A cidade de Nova York é a principal cidade para jogadores nos EUA, oferecendo uma comunidade de jogos próspera com uma ampla variedade de convenções e encontros, além de muitas oportunidades de emprego.

- A excelente habitabilidade e a impressionante infraestrutura de Internet de Raleigh, Carolina do Norte, tornam-na uma excelente escolha para jogadores em casa e em movimento que desejam uma Internet rápida onde quer que estejam.

- Plano, no Texas, também possui excelente infraestrutura e ótima habitabilidade, mas a falta de comunidades de jogos e o baixo número de oportunidades profissionais o colocam em posição inferior na lista.

- Para velocidades de Internet móvel extremamente rápidas, as cidades que lideram o grupo são Kansas City, Missouri; Glendale, Califórnia; Scottsdale, Arizona; Colombo, Ohio; e Pittsburgh, Pensilvânia, garantindo experiências de jogo online perfeitas.

- Internet acessível: Aurora, Colorado; Portland, Oregon; e Indianápolis, Indiana, oferecem planos de Internet econômicos sem comprometer significativamente a qualidade.

- Para futuros estudantes, Los Angeles, Nova York e Houston lideram quando se trata de programas universitários relacionados a jogos.

- Os maiores nomes da indústria de desenvolvimento de jogos estão estabelecidos em São Francisco, Los Angeles e Nova York, tornando-os locais privilegiados para crescimento de carreira e desenvolvimento profissional.



Melhor ambiente de jogo



Quando se trata de ambiente de jogo, os jogadores se preocupam com as melhores e piores cidades no que diz respeito a convenções e encontros de videogame. Eles também estão interessados em uma população jovem e na disponibilidade de lojas de videogame que possuem jogos e hardware para jogos. Para os jogadores que têm o ambiente de jogo como prioridade, as melhores cidades são:

Miami, Flórida

Orlando Flórida

Cidade de Nova York, Nova York

Las Vegas, Nevada

Houston, Texas.

Veja aqui o ranking completo.